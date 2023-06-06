Азербайджан сообщил о перестрелке на границе с Арменией

06 июня 2023, 09:27

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Армянские военные обстреляли с территории Гегаркуникской области позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском и Гедабейском районах, после чего был открыт ответный огонь, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

По данным Минобороны Азербайджана, армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат минувшей ночью.

"С 22.50 [21.50 мск] 5 июня до 04.40 [03.40 мск] 6 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису, а также Гёйсу Басаркечярского района (Гегаркуникская область Армении, – прим. "Кавказского узла") несколько раз подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в населенных пунктах Истису Кельбаджарского района и Галакенд Гедабейского района", – сообщило ведомство сегодня на своем сайте.

Азербайджанские военные открыли ответный огонь, сказано в сообщении.

Карабахские военнослужащие попытались установить фортификационные сооружения перед позициями военных Азербайджана в Агдамском, Ходжавендском, Физулинском и Кельбаджарском направлениях. Эти попытки были пресечены, добавило министерство.

Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанская сторона распространила недостоверные сведения. "Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что будто бы в ночь на 6 июня подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части границы, не соответствует действительности", – заявило министерство сегодня на своем сайте.

Сведения о том, что карабахские военные пытались установить фортификационные сооружения в Аскеранском, Мартунском и Карвачарском районах, не соответствуют действительности, подчеркнуло сегодня на своем сайте оборонное ведомство Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" также писал, что 5 июня Минобороны Нагорного Карабаха сообщило, что азербайджанские военные обстреляли позиции карабахских солдат, расположенные на центральном и северо-восточном участках линии соприкосновения.

4 июня Азербайджан заявил, что карабахские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Шушинском и Ходжалинском районах.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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