Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстрелах

05 июня 2023, 10:21

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Азербайджанские военные обстреляли позиции карабахских солдат, расположенные на центральном и северо-восточном участках линии соприкосновения, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

По данным Минобороны Нагорного Карабаха, 4 июня азербайджанские военные обстреляли из стрелкового оружия позиции карабахских солдат, расположенные на центральном и северо-восточном направлении линии соприкосновения.

"По состоянию на 10.00 [09.00 мск] 5 июня ситуация на линии соприкосновения стабильная", – отметило министерство сегодня на своем сайте.

На 09.45 мск на сайте азербайджанского оборонного ведомства нет комментариев относительно сообщения Минобороны Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" также писал, что 4 июня Азербайджан сообщил, что карабахские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Шушинском и Ходжалинском районах. Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что сообщение об обстрелах и срыве инженерных работ было попыткой Азербайджана обосновать собственное нарушение режима прекращения огня.

Также 4 июня Минобороны Азербайджана заявило о попытке аэроразведки армянскими формированиями.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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