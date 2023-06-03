Аналитики указали на интерес России в разблокировке коммуникаций Ереваном и Баку

03 июня 2023, 21:55

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Москва упустила первенство в армяно-азербайджанском урегулировании и теперь стремится сконцентрироваться на отдельных направлениях этого процесса, в частности на разблокировке Арменией и Азербайджаном коммуникаций, указали азербайджанские аналитики по итогам трехсторонней встречи вице-премьеров Азербайджана, Армении и России в Москве. И Россия, и Запад в вопросах армяно-азербайджанского урегулирования преследуют собственные интересы, подчеркнули армянские политологи.

Как писал "Кавказский узел", на пятисторонней встрече в Кишиневе 1 июня, которая прошла с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсуждали вопросы делимитации границ, подписания мирного договора, безопасности и прав жителей Нагорного Карабаха, а также разблокировки коммуникаций в регионе. Шарль Мишель назвал эту встречу продуктивной. По итогам встречи Эммануэль Макрон выступил с заявлением, в котором отметил, что европейские лидеры призвали Армению и Азербайджан соблюдать все свои обязательства, в частности, обязательство по скорейшему освобождению военнопленных. Они также, по его словам, подчеркнули важность определения прав и гарантий для армян, проживающих в Карабахе. МИД Азербайджана заявил, что Макрон в своем заявлении исказил позицию сторон.

Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил Пашинян на саммите ЕАЭС в Москве 25 мая. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ отметил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении. Однако затем Пашинян и Алиев вступили в перепалку по поводу Зангезурского и Лачинского коридоров, а 28 мая президент Азербайджана пригрозил провести спецоперацию для восстановления законности в Нагорном Карабахе. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Баку и Ереване отметили, что угрозы Алиева отдаляют подписание мирного договора, а переговоры по этому вопросу зашли в тупик.

В Москве 2 июня состоялось 12-е заседание трёхсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров правительств Азербайджана, Армении и России - Шахина Мустафаева, Мгера Григоряна и Алексея Оверчука. Заседание прошло в конструктивной атмосфере, отмечен "существенный прогресс" в согласовании разблокировки транспортных коммуникаций, говорится в сообщении Алексея Оверчука, опубликованном вечером 2 июня на сайте правительства России. "В частности, достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх – Джульфа – Мегри – Горадиз", - сказано в сообщении. Стороны договорились продолжить работу в рамках трёхсторонней рабочей группы, указано в публикации.

В декабре 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры с участием президента Совета ЕС Шарля Мишеля. На встрече они договорились о создании временной рабочей группы по делимитации границы между двумя странами и разблокировании железной дороги. "По железной дороге Ерасх – Джульфа – Ордубад –Мегри – Горадиз Армения получит доступ к Ирану и России, а Азербайджан – железнодорожное сообщение с Нахичеваном", - привело News.Am слова Пашиняна 16 декабря 2021 года.

Итоги московской встречи вице-премьеров обнадежили бакинских политологов

Информация, распространенная по итогам московской встречи 2 июня вице-премьеров Азербайджана, Армении и России дает основания для осторожного оптимизма относительно решения вопроса о разблокировке транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией и восстановлению железной дороги в Нахичевань, сказал корреспонденту "Кавказского узла" член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрул Джуварлы.

"Судя по сообщениям о начале переговоров и их завершении, обсуждения продолжались чуть ли не 10 часов, разумеется с определенными перерывами. Такая длительность позволяет полагать, что разговор велся предметный и стороны были настроены на достижение взаимопонимания. К этому, видимо, их активно "подвигала" и российская сторона. У Москвы в этом деле есть и экономические, и политические интересы. Россия, лишившись транспортных коммуникаций в европейском направлении в связи с санкциями Запада, испытывает потребности для выхода на внешние рынки в альтернативных маршрутах. Одним из них является южное направление – Иран, бассейн Персидского залива. Москва активно продвигает проект коридора "Север-Юг", но у него нет железнодорожного компонента. Недавно Москва и Тегеран достигли договоренностей о строительстве ветки Решт-Астара протяженностью 170 км, которая соединит железные дороги этих стран через Азербайджан. Однако там предстоит еще изыскать финансирование, провести проектные работы, осуществить строительство. На это понадобится не менее трех-четырех, если не больше лет", - указал он.

По его мнению, куда быстрее можно получить выход на железную дорогу Ирана через Зангезур (Сюникская область Армении, прим. "Кавказского узла") и Нахичеванскую автономную республику (НАР). Этот проект обеспечивает Россию и прямым с железнодорожным сообщением с самой Арменией, где у нее много промышленных активов. Россия также является бенефициаром проекта как владелец железных дорог Армении", - сказал Джуварлы.

Азербайджан полагает, что создание Зангезурского коридора предусмотрено трехсторонними соглашениями о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Однако Армения, через территорию которой должен пройти коридор, этого не признаёт. 15 июня 2021 года президенты Азербайджана и Турции подписали шушинскую декларацию о союзнических отношениях, которая, по мнению азербайджанских военных экспертов, закрепляет итоги карабахской войны 2020 года. По поводу Зангезурского коридора в декларации говорится, что его открытие "и строительство железной дороги Нахичевань–Карс в качестве продолжения этого коридора внесут важный вклад в дело интенсификации транспорта и сообщения между двумя странами" — Азербайджаном и Турцией. Текст декларации о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией, подписанной 15 июня 2021 года президентами двух стран в городе Шуша (армянское название — Шуши), опубликован на "Кавказском узле".

В этом смысле, продолжил он, достижение на московской встрече 2 июня общего понимания по железнодорожному маршруту Ерасх – Джульфа – Мегри – Горадиз вполне логично. "Речь идет о строительстве и ремонте дорог от Горадиза до Ерасха. В настоящее время Азербайджан ускоренными темпами строит 110-километровую дорогу от Горадиза до населенного пункта Агбенд на границе Азербайджана и Армении. Половину этой дороги Азербайджан уже построил и к 2024 году проект полностью будет завершен. Далее Армении предстоит построить на своей территории 46-километровую железную дорогу от границы с Азербайджаном до границы с Нахичеванской автономной республикой. На территории автономии дорога сохранилась и действует. Остается построить еще несколько километров от границы НАР с Арменией до армянского населенного пункта Ерасх. При благоприятном стечении обстоятельств в целом указанный маршрут можно запустить уже к концу 2024 года", - продолжил Джуварлы.

Ранее между Баку и Ереваном были серьезные разногласия относительно данного проекта, подчеркнул он. "Азербайджан предлагал, чтобы поезда следовали в Нахичевань через Армению без пограничной и таможенной проверки, апеллируя к тому, что Армения аналогичным образом имеет сообщение с Нагорным Карабахом. Однако после того, как 23 апреля Баку поставил пограничный и таможенный пункты на Лачинской дороге, Азербайджан уже не возражает против аналогичных проверок на железной дороге через Зангезур. Армения также болезненно воспринимала название дороги через ее территорию "Зангезурским коридором", усматривая в этом чуть ли ограничение своего суверенитета. На самом деле понятие "коридор" широко применяется в отношении сквозных маршрутов и не содержит политического смысла. Официально дорогу можно называть как угодно, но по форме она представляет собой коридор через два государства. А поскольку она проходит через исторический регион Зангезур, то функционально маршрут будет считаться Зангезурским коридором, по крайней мере так его будут называть в Азербайджане, позицию которого разделяют Турция и страны Центральной Азии", - отметил Джуварлы.

На заседании саммита ЕАЭС (Евразийский экономический союз) в Москве 25 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана поспорили из-за терминологии. Причиной стало использование Алиевым термина "Зангезурский коридор". В ответ Пашинян сказал, что эта фраза в последние годы служит для выражения территориальных претензий к Армении. Он напомнил, что в трехстороннем заявлении лидеров Армении, России и Азербайджана упоминается лишь об одном коридоре — Лачинском, связывающем Армению с Нагорным Карабахом. Президент Азербайджана заявил, что никаких территориальных претензий в его словах нет, и использованный им термин принят в международной практике. После этого на трехсторонней встрече Алиева, Пашиняна и президента России Владимира Путина, премьер-министр Армении заявил о готовности разблокировать все транспортные и экономические связи и коммуникации, остановившись на блокировке Лачинского коридора, а также поставок газа и электроэнергии в регион.

По мнению Джуварды, помимо разногласий с Азербайджаном у Армении есть противоречия с Россией. "Армения делегировала полномочия охраны своих границ России. Маршрут железной дороги как раз проходит вдоль границы с Ираном и эта территория подконтрольна пограничным войскам ФСБ России. Поэтому контроль над дорогой, что предусмотрено и трехсторонним заявлением лидеров Азербайджана, Армении и РФ, и границей с Азербайджаном должны взять российские пограничники. Однако Ереван настаивает на собственном контроле , хотя существуют межгосударственный договор России и Армении о передаче контроля по охране границ российским пограничникам. В Армении хотят для осуществления таможенного контроля привлечь международные структуры. В заявлении Шарля Мишеля по итогам встречи лидеров Азербайджана и Армении 14 мая в Брюсселе говорилось о договоренности обратиться ко Всемирной таможенной организации по данному вопросу. В любом случае, итоги московской встречи обнадеживают, что стороны далее более ускоренно будут работать над согласованием открытия железнодорожного коридора", - продолжил Джуварлы.

Помимо экономических, Россия преследует в вопросе разблокировке границ также политические интересы, считает он. "Москва уже понимает, что не может сохранить монополию на армяно-азербайджанское урегулирование и помешать усилиям Запада в этом направлении, и потому стремится добиться конкретных решений хотя бы по отдельным компонентам этого процесса. С другой стороны, Азербайджан и Армения понимают необходимость учета и интересов России как державы, обладающей многими рычагами влияния на ситуацию в регионе", - отметил Джуварлы.

Таким образом, на его взгляд, в процессе установления отношений между Азербайджаном и Арменией и подписанием между ними мирного договора вырисовываются два трека. На одном, при посредничестве коллективного Запада ведется работа по достижению мирного соглашения, делимитации границ, решению гуманитарных вопросов и реинтеграции армян Карабаха в Азербайджан, отметил Джуварлы. На втором треке, при посредничестве России стороны вплотную приступают к решению вопросов по разблокировке транспортных коммуникаций и восстановлению железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Нахичеванью, между Арменией и Ираном и Арменией и Россией и Россией и Ираном. "Конечно, Россия полностью не будет отсечена и от решения других вопросов. В той же делимитации могут наверняка понадобятся оригиналы карт генштаба СССР 1975 года, которые имеют самый крупный масштаб. Российские военные также продолжают оставаться миротворцами в регионе", - сказал Джуварлы.

Армения и Азербайджан не возражают против того, чтобы взять за основу для дальнейшей делимитации карты 1975 года, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с армянской общиной Молдовы. Он назвал это еще одним шагом к тому, чтобы подтвердить признание территориальной целостности, сообщило агентство News.Am 1 июня.

Москва упустила первенство в политическом урегулировании и сейчас стремится сконцентрироваться на отдельных направлениях процесса, указал политический обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель. "Россия демонстрирует незаинтересованность в окончательном урегулировании конфликта, потому что утратит рычаги влияния и на Армению, и на Азербайджан. Москва стремится заморозить конфликт и отложить вопрос с определением будущего армян Карабаха на неопределенное время. Это в корне не отвечает интересам Азербайджана, поскольку подрывает его суверенитет над частью своих международно-признанных территорий. И Армении тоже. Ведь неурегулированность конфликта повышает риски возобновления новых масштабных военных действий", - указал он.

Поэтому лидеры Азербайджана и Армении охотно идут на переговоры в формате ЕС-США, подчеркнул Тюркель. "Москва же для поддержания своего реноме теперь стремится хотя бы добиться успеха по отдельному компоненту урегулирования – восстановлению транспортных коммуникаций, и в частности открытию железной дороги через Зангезур, используя объективную заинтересованность сторон в этом", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Париж не играет решающей роли в урегулировании, отметил Джуварлы, комментирую заявление Эммануэля Макрона. "Франция не имеет рычагов воздействия на Азербайджан. Баку уже отказывался в конце прошлого года от переговоров с участием Франции. То , что Алиев согласился на встречу с участием Макрона и Щольца, скорее было реверансом Баку в ответ на настойчивые просьбы глав Совета ЕС, чтобы крупные игроки союза, или его основные спонсоры – Франция и Германия были церемониально представлены на переговорах для усиления престижа ЕС. А так, Азербайджан и во время войны 2020 года, и после не раз мог игнорировать "призывы" Парижа. К примеру, открытие пограничного пункта в Лачине было осуществлено прямо накануне визита в Баку главы МИД Франции Катрин Колонны, хотя в Азербайджане прекрасно знали о негативной реакции Парижа к этому вопросу. Франция, как член ЕС вынуждена следовать внешнеполитической стратегии ЕС, а она на сегодняшний день направлена на активное партнерство с Азербайджаном как с основным поставщиком энергерсурсов в Европу. Все что Париж может делать - это выступать с заявлениями в пользу Армении. Но это не более чем риторика и практического значения для продвижения позиции Еревана на переговорах не имеет. Вот и после кишиневской встречи Елисейский дворец выступил с заявлением, которое по содержанию искажало официальную позицию ЕС, изложенную Шарлем Мишелем. Безусловно приоритетным является заявление Мишеля как официального организатора переговоров от имени ЕС. А заявление Елисейского дворца Баку не оставил без ответа", - отметил Джуварлы.

Разблокировка коммуникаций в регионе даст России новый выход в Турцию

Пока не начнется работа по конкретным договоренностям, все заявления в коммюнике о взаимном понимании сторон, относительные, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политобозреватель Акоп Бадалян. По его словам, с 11 января 2021 года, когда объявили о формировании трехсторонней рабочей группы, были многочисленные заявления, но никакого предметного прогресса. "На то есть многочисленные причины. И дело не только в отличии позиций Армении и Азербайджана, но и в интересах геополитических и региональных акторов", - отметил он.

Тема разблокировки транспортных коммуникаций является составляющей переговорного процесса, считает политобозреватель. "На мой взгляд, это самый ключевой вопрос в переговорах, так как на кону стоит вопрос контроля логистических инфраструктур. Этот вопрос исходит из интересов всех, и России и Запада", - пояснил Бадалян.

Разблокировка коммуникаций с Азербайджаном и Турцией в интересах и Запада, и России, указал политический аналитик Армен Ованнисян. "Но эти интересы диаметрально противоположные. Для России - это альтернативная дорога для торговли с Турцией, которая станет хабом для российских товаров. Для Запада же это принципиальная позиция, он которой придерживается с 1991 года, что закрытых границ и дорог не может быть", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Ованнисян считает, что правительство Пашиняна на встречах под эгидой западных стран придерживается русско-турецкой повестки. "Например, признание территориальной целостности. Это не требование Запада, это цель русско-турецкого тандема. Или восстановление дипломатических отношений с Венгрией, чей премьер, как он признался, "молился за переизбрание Эрдогана". Это было сделано с подачи России. Но армянскому обществу правящая сила продает это как сближение с Европой", - пояснил политический аналитик.

Армения разорвала дипломатические отношения с Венгрией 31 августа 2012 года в ответ на решение об экстрадиции в Азербайджан Рамиля Сафарова, осужденного за убийство армянского офицера в Будапеште в 2004 году. В декабре 2022 года главы МИД Армении и Венгрии договорились возобновить дипломатические отношения двух стран.

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона по итогам кишиневской встречи не является проармянским, хотя и отражает позицию армянской стороны о необходимости внедрения механизмов безопасности и прав карабахских армян, указал Бадалян. "Заявление Франции говорит о том, что содержательной повестки по вопросу механизмов нет, так как если содержательность была бы, то не озвучили бы детали. Огласка мешает формированию повестки. И последующая словесная перепалка не позволяет этот вопрос конструктивно обсудить. Полагаю, что Франция своим заявлением пояснила, что заявила свою позицию, но неэффективно", - предположил политобозреватель.

Бадалян назвал маловероятной широкомасштабную войну в регионе, но не исключил возможность возобновления боевых действий. "Локальная же эскалация для армянской стороны влечет тяжелые последствия. И стоит задача нейтрализовать риски локальной эскалации, вероятность которых намного выше, чем широкомасштабной войны. Участие Пашиняна в инаугурации Эрдогана является как раз одним из примеров нейтрализации таких угроз, так как Турция способна влиять на Азербайджан", - сказал он.

Бадалян отметил, что военная операция в Нагорном Карабахе вероятна. "Правящая партия (Армении) заявила, что не станет вмешиваться и ограничится дипломатическими заявлениями. Но военную помощь не окажет", - подчеркнул Ованнисян.

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