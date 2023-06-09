Аббасова рассказала подробности принудительного помещения ее в психдиспансер

09 июня 2023, 04:43

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Полиция изъяла мобильный телефон активистки Зияфат Аббасовой перед ее принудительной доставкой в психдиспансер, сообщила сама активистка. В Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ), членом которой она является, опасаются, что устройство может быть использовано для сбора сведений с целью дальнейшего преследования Аббасовой.

Как сообщал "Кавказский узел", активистка азербайджанской партии Демократии и благополучия (АПДБ) Зияфат Аббасова (в СМИ ее имя также упоминается как Зиафат) 6 июня была помещена в Республиканский психо-неврологический диспансер в поселке Маштага. Однопартийцы рассказали, что Аббасова критиковала власти и силовики ранее угрожали ей принудительным лечением. В ночь на 8 июня ее перевели из диспансера в городскую больницу, по словам соратников, из-за ухудшения состояния ее здоровья.

Активистка не раз выступала с критикой властей. В частности, 13 мая, комментируя на своей странице в социальной сети пост о суде над активистом партии Народного фронта Азербайджана Ализамином Салаевым, она заявила о деспотии в стране. "Требую всем невиновным заключенным свободы! В Азербайджане нет права, есть деспотия! Тюрьмы переполнены невиновными людьми". В другом посте Аббасова поделилась видео с названием "Ильхам Алиев боится Ализамина Салаева".

Аббасова рассказала корреспонденту «Кавказского узла» подробности ее принудительного помещения в психдиспансер. По ее словам, 6 июня около 11.00 пять сотрудников полиции явившись в приют, в котором она проживает в поселке Забрат, увезли ее в 15-е отделение Сабунчинского районного управления полиции города Баку.

«Ко мне ворвались сотрудники полиции и велели ехать с ними. Я просила, чтобы они позволили мне переодеться, взять лекарства, но они не разрешили. В полиции я им сказала, привезите хотя бы мои лекарства, однако они не сделали этого. Там мне стало плохо. Тем не менее, они посадили меня в машину и привезли в республиканский психоневрологический диспансер», - сказала Аббасова.

При этом, по ее словам, в диспансере с ней плохого обращения не было. «Там со мной хорошо обращались, выслушали, принесли нужные мне лекарства. Меня обследовали. Вчера (7 июня) мне сказали, что психологических нарушений нет, и я полностью здорова. Главврач сам беседовал со мной в течение часа. Однако выписывать меня не стали и вечером меня доставили в городскую больницу номер 3 в поселке Сабунчи. Сейчас я нахожусь в этой больнице. Здесь также мне хорошо относятся», - рассказала Аббасова.

Она отметила, что в Сабунчинской больнице ей оказывают лечение от наследственной болезни крови. «Я и раньше сюда приходила на лечение. Тут меня знают», - отметила Аббасова.

Вместе с тем активистка сообщила, что ее мобильный телефон остался в отделении полиции и устройство пока ей не вернули.

«Когда меня привезли в отделение, они потребовали сдать им телефон. Они подумали, что, когда меня увозили, я что-то сняла на видео. Но я не вела съемок. Телефон до сих пор не вернули. Конечно же, помещение меня в психбольницу было связано с тем, что я много выступаю, критику власти», - отметила Аббасова.

8 июня АПДБ выступила с заявлением, в котором осудила давление властей на активистку. В документе напоминается, что 6 июня полиция ее насильно забрала из приюта, в котором она проживает и доставила в психиатрическую больницу, несмотря на отсутствие у нее каких-либо проблем с психическим здоровьем. В АПДБ убеждены, что «это было связано с активной гражданской позицией Зияфат Аббасовой», ее участием в протестных акциях, «резких критических выступлениях в социальных сетях в адрес властей».

«Отсутствие у власти толерантного отношения к своим критикам, нетерпимость, вызванная авторитарным мышлением, слепота к реальным социальным, правовым и демократическим свободам приводят к принятию настолько жестоких решений, что людей, говорящих правду, отправляют даже в психологические диспансеры», - сказано в заявлении АПДБ.

С учетом наличия у Аббасовой наследственного заболевание крови, ее потребности в серьезном лечении, АПДБ возлагает ответственность за возможные последствия силовых действий в отношении активистки на ее здоровье на руководство страны.

«Мы обеспокоены тем, что полиция изъяла телефон Аббасовой и не возвращает его. Нахождение устройства в распоряжении полиции может быть использовано для получения сведений, которые могут быть использованы для ее дальнейшего преследования и оправдания уже предпринятых полицией незаконных действий в отношении нее», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» глава АПДБ Губад Ибадоглу.

Представители МВД вечером 8 июня оказались не доступны для комментариев.

Лечение Аббасовой "продолжается в другой больнице", ранее сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МВД Азербайджана. "Гражданка после прохождения специализированного врачебного обследования в психо-неврологическом диспансере была переведена в Сабунчинскую районную больницу. В настоящее время лечение продолжается там", - сообщил представитель пресс-службы ведомства.

Действия полиции в отношении Аббасовой неправомерны, указал глава Национального совета демократических сил Азербайджана Джамиль Гасанли."Согласно законодательству, принудительное помещение в психбольницу может быть только по решению суда. Полиция не может самостоятельно определить проблемы со здоровьем у человека и применить силу против него, если он не совершает действий, угрожающих другим людям», - ранее сказал Гасанли корреспонденту «Кавказского узла». Он отметил, что ранее аналогичным образом в психбольницу был заключен член партии Народного фронта Азербайджана Агиль Гумбатов, которого впоследствии арестовали и осудили к тюремному сроку.

"Кавказский узел" писал, что член партии Народного фронта Азербайджана Агиль Гумбатов в марте 2020 года был отправлен на принудительное лечение после критики в социальных сетях в адрес руководства Азербайджана. 11 августа 2021 года он был задержан по делу о ранении ножом жителя поселка Зиря близ Баку. 16 августа 2021 года адвокат пожаловался в прокуратуру на то, что оппозиционер подписал признательные показания после избиений. Позднее и сам Гумбатов отказался от первичных показаний, заявив, что дал их под пытками. Член президиума ПНФА Асиф Юсифли заявил, что Агиль Гумбатов стал жертвой кампании властей против оппозиционной партии. 15 ноября 2021 года судья Бакинского суда по тяжким преступлениям приговорил члена партии Народного фронта Азербайджана Агиля Гумбатова к 10 годам лишения свободы по делу о хулиганстве. 7 февраля суд в Баку оставил без удовлетворения кассационную жалобу на приговор активисту партии Народного фронта Агилю Гумбатову. Правозащитники признали Гумбатова политзаключенным.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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