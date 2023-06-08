Отправленная в психдиспансер азербайджанская активистка переведена в больницу

08 июня 2023, 14:39

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Активистка азербайджанской партии Демократии и благополучия Зияфет Аббасова в связи с ухудшением состояния переведена из психо-неврологического диспансера в обычную больницу. Ее соратники считают, что причиной ухудшения здоровья стало психологическое потрясение в связи с принудительным помещением в диспансер.

Как писал "Кавказский узел", активистка азербайджанской партии Демократии и благополучия (АПДБ) Зияфет Аббасова 6 июня была помещена в Республиканский психо-неврологический диспансер в поселке Маштага. Однопартийцы рассказали, что Аббасова критиковала власти Азербайджана и силовики ранее угрожали ей принудительным лечением.

Активистка не раз выступала с критикой властей. В частности, 13 мая, комментируя на своей странице в Facebook* пост о суде над активистом партии Народного фронта Азербайджана Ализамином Салаевым, она заявила о деспотии в стране. "Требую всем невиновным заключенным свободы! В Азербайджане нет права, есть деспотия! Тюрьмы переполнены невиновными людьми". В другом посте Аббасова поделилась видео с названием "Ильхам Алиев боится Ализамина Салаева".

В ночь на 8 июня Аббасова была переведена в городскую больницу № 3 в поселке Сабунчи (пригород Баку), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" зампред АПДБ Адалят Юсибов. "Зияфет Аббасова страдает наследственной болезнью крови, она повседневно получала лечение, была под регулярным врачебным контролем. Принудительное помещение в психбольницу, с применением полицейскими силы, вызвало у нее психологическое потрясение и резко усугубило проблемы со здоровьем", - сказал Юсибов.

Он также отметил, что Аббасова "почти сутки ничего не ела". "Возможно, это было связано с применением сильнодействующих препаратов. В итоге к вечеру ее состояние стало критическим, ночью ее вынуждены были перевести Аббасову в обычную больницу", - сказал Юсибов.

Лечение Аббасовой "продолжается в другой больнице", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МВД Азербайджана. "Гражданка после прохождения специализированного врачебного обследования в психо-неврологическом диспансере была переведена в Сабунчинскую районную больницу. В настоящее время лечение продолжается там", - сообщил представитель пресс-службы ведомства.

Действия полиции в отношении Аббасовой неправомерны, указал глава Национального совета демократических сил Азербайджана Джамиль Гасанли."Согласно законодательству, принудительное помещение в психбольницу может быть только по решению суда. Полиция не может самостоятельно определить проблемы со здоровьем у человека и применить силу против него, если он не совершает действий, угрожающих другим людям. Зияфет Аббасову 6 июня буквально выкрали, когда она направлялась на презентацию моей книги. Очевидно, реакция медиа и общественное осуждение заключения активистка в психбольницу вынудило власти перевести ее в обычную больницу. С другой стороны, ее насильственное помещение в психбольницу действительно могло привести к ухудшению состояния здоровья. Очень прискорбно, что в третьем десятилетии XXI века азербайджанские власти действуют в стиле КГБ СССР, заключая критиков режима в психбольницу", - сказал Гасанли корреспонденту "Кавказского узла". Он отметил, что ранее аналогичным образом в психбольницу был заключен член партии Народного фронта Азербайджана Агиль Гумбатов, которого впоследствии арестовали и осудили к тюремному сроку.

"Кавказский узел" писал, что член партии Народного фронта Азербайджана Агиль Гумбатов в марте 2020 года был отправлен на принудительное лечение после критики в социальных сетях в адрес руководства Азербайджана. 11 августа 2021 года он был задержан по делу о ранении ножом жителя поселка Зиря близ Баку. 16 августа 2021 года адвокат пожаловался в прокуратуру на то, что оппозиционер подписал признательные показания после избиений. Позднее и сам Гумбатов отказался от первичных показаний, заявив, что дал их под пытками. Член президиума ПНФА Асиф Юсифли заявил, что Агиль Гумбатов стал жертвой кампании властей против оппозиционной партии. 15 ноября 2021 года судья Бакинского суда по тяжким преступлениям приговорил члена партии Народного фронта Азербайджана Агиля Гумбатова к 10 годам лишения свободы по делу о хулиганстве. 7 февраля суд в Баку оставил без удовлетворения кассационную жалобу на приговор активисту партии Народного фронта Агилю Гумбатову. Правозащитники признали Гумбатова политзаключенным.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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