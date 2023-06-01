01 июня 2023, 12:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Активист партии Народного фронта Азербайджана Ализамин Салаев на 115 сутки прекратил голодовку, не дождавшись освобождения, но получив обещание, что его жалоба на приговор будет справедливо рассмотрена.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционеру Ализамину Салаеву были предъявлены обвинения в нападении с ножом на прохожего. Салаев утверждает, что сам подвергся нападению вооруженного ножом человека. В знак протеста против уголовного преследования он 7 февраля объявил голодовку, на фоне которой дважды впадал в кому. 22 мая суд в Баку приговорил Салаева к четырем годам лишения свободы. 26 мая стало известно, что Ализамин Салаев утратил возможность передвигаться. Защита оппозиционера обжаловала решение суда. 31 мая он заявил, что перейдет к сухой голодовке, если в течение недели его не освободят.

Ализамин Салаев – руководитель сальянской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА). Он арестован по обвинению в хулиганстве с применением насилия и оружия, ему грозило до пяти лет лишения свободы. Следователи считают, что Салаев нанес ножевое ранение прохожему Натигу Сулейманову. Два свидетеля обвинения не подтвердили вину Салаева, в деле нет достоверных доказательств его вины, заявил адвокат.

Ализамин Салаев сегодня - на 115 сутки - прекратил голодовку, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава Сабаильской районной организации ПНФА Джейхун Новрузов.

"Сегодня Ализамин Салаев позвонил из тюремного госпиталя. Он сообщил, что сегодня утром прекратил голодовку после того, как высокопоставленные представители пенитенциарной службы обещали ему, что его апелляция на приговор будет объективно рассмотрена", - рассказал Новрузов.

По его словам, состояние Салаева остается тяжелым. "Ализамин сказал, что он похудел на 50 кг и сейчас весит 68 кг. Он держится только за счет лекарств и питательных веществ, которые ему вводят под капельницей. Вчера врачи сказали, что организм уже отказывает в приеме лекарств. Ализамин сказал, что если апелляционный суд не будет объективен и его оставят в заключении, то он возобновит голодовку, причем сухую", - сообщил Новрузов.

Адвокат Немат Керимли подтвердил, что Салаев прекратил голодовку. По его словам, апелляция подана и может быть рассмотрена уже в первой половине июня.

Представители пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.