Ализамин Салаев пригрозил перейти на сухую голодовку

31 мая 2023, 13:35

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Проводящий 114-е сутки голодовку член партии Народного фронта Азербайджана Ализамин Салаев пригрозил отказаться также от воды, если в течение недели его не освободят из заключения, сообщил адвокат оппозиционера Фахраддин Мехтиев.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционеру Ализамину Салаеву были предъявлены обвинения в нападении с ножом на прохожего. Салаев утверждает, что сам подвергся нападению вооруженного ножом человека. В знак протеста против уголовного преследования он 7 февраля объявил голодовку, на фоне которой дважды впадал в кому. 22 мая суд в Баку приговорил Салаева к четырем годам лишения свободы. 26 мая стало известно, что Ализамин Салаев утратил возможность передвигаться. Защита оппозиционера обжаловала решение суда.

Ализамин Салаев – руководитель сальянской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА). Он арестован по обвинению в хулиганстве с применением насилия и оружия, ему грозило до пяти лет лишения свободы. Следователи считают, что Салаев нанес ножевое ранение прохожему Натигу Сулейманову. Два свидетеля обвинения не подтвердили вину Салаева, в деле нет достоверных доказательств его вины, заявил адвокат.

Салаев 114-е сутки продолжает голодовку, сообщил адвокат Фахраддин Мехтиев после встречи с ним в лечебном учреждении Пенитенциарной службы Азербайджана 31 мая.

"Ализамин Салаев продолжает оставаться в тяжелом состоянии. Сегодня мы увиделись с ним. Его вновь привезли в инвалидной коляске. Он уже похудел на 50 кг и весит 68 кг, в то время как при поступлении в СИЗО весил 118 кг. Правда, по сравнению со вчерашним днем кровяное давление у него повысилось с 60/40 до 70/50. Но этого удалось добиться благодаря вводу через капельницу более сильных лекарств. Сердцебиение у него учащенное - 110-120 ударов в минуту. У него в почках, сердце, спине есть сильные боли", - рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Тем не менее, по словам защитника, Салаев намерен продолжать голодовку. "Более того, Ализамин Салаев сказал, что если в течение недели, то есть до 6 июня, его не освободят, то он перейдет к сухой голодовке", - заявил адвокат Мехтиев.

В пенитенциарной службе лишь подтвердили нахождение Салаева в тюремном госпитале, но от комментариев относительно его состояния отказались.