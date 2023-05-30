Защита Ализамина Салаева обжаловала приговор суда

30 мая 2023, 13:31

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Защита азербайджанского оппозиционера Ализамина Салаева обжаловала решение суда, приговорившего его к четырем годам заключения по делу о нападении на прохожего, рассказал адвокат Фахраддин Мехтиев. Активист 113 сутки продолжает голодовку в знак протеста против необоснованного уголовного преследования, рассказала его супруга Саида Салаева.

Как сообщал "Кавказский узел", оппозиционеру Ализамину Салаеву были предъявлены обвинения в нападении с ножом на прохожего. Салаев утверждает, что сам подвергся нападению вооруженного ножом человека. В знак протеста против уголовного преследования он 7 февраля объявил голодовку, на фоне которой дважды впадал в кому. 22 мая суд в Баку приговорил Салаева к четырем годам лишения свободы. 26 мая стало известно, что Ализамин Салаев утратил возможность передвигаться.

Ализамин Салаев – руководитель сальянской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА). Он арестован по обвинению в хулиганстве с применением насилия и оружия, ему грозило до пяти лет лишения свободы. Следователи считают, что Салаев нанес ножевое ранение прохожему Натигу Сулейманову. Два свидетеля обвинения не подтвердили вину Салаева, в деле нет достоверных доказательств его вины, заявил адвокат.

30 мая на приговор Ализамину Салаеву была подана апелляционная жалоба. Защита в жалобе ставит вопрос об отмене приговора суда первой инстанции и прекращении уголовного дела против Салаева по оправдательным основаниям, сообщил адвокат Фахраддин Мехтиев.

"Мы считаем приговор неправомерным и настаиваем на его отмене и оправдании Салаева", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В течение 10 дней жалоба должна быть направлена из Гарадагского районного суда в Бакинский апелляционный суд с замечаниями стороны обвинения, если таковые будут, добавил адвокат. "После этого будет назначено предварительное заседание по делу Салаева. Думаю, что это будет же в первой половине июня", – продолжил Мехтиев.

Ализамин Салаев продолжает голодовку 113 сутки, рассказала его супруга Саида Салаева. "Вчера я виделась с моим мужем в Лечебном учреждении пенитенциарной службы. Сегодня мы говорили по телефону. Он внешне изменился до неузнаваемости. Вчера его привели на инвалидной коляске – он не может ходить. Лицо у него бледное как лист бумаги, глаза впалые. Он похудел на 49 килограммов и сейчас весит 69 килограммов. Вчера кровяное давление у Ализамина было 69/45 , а сегодня опустилось еще ниже до 60/40. Это критическая отметка", – сказала Салаева корреспонденту "Кавказского узла".

Ализамин Салаев не имеет жалоб на условия в тюремном госпитале, добавила она. "Он под постоянным медицинским наблюдением. В течение дня ему вводят лекарства и поддерживающие вещества под капельницей. В палате постоянно с ним находится сотрудник, чтобы быстро позвать на помощь, если состояние Ализамина резко ухудшится", – сказала Саида Салаева.

Она подчеркнула, что ее супруг намерен продолжать голодовку. "Ализамин неумолим. Несмотря на наши просьбы, мольбы, он не прекращает голодовку. Он требует справедливости. Он вновь сказал мне: "либо меня освободят, либо я умру в тюремном госпитале", – рассказала Салаева.

Сотрудник Пенитенциарной службы Азербайджана подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что Ализамин Салаев находится в тюремном госпитале. От других комментариев он отказался.

Представители стороны обвинения оказались не доступными для комментариев.

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