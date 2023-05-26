Ализамин Салаев утратил возможность передвигаться

26 мая 2023, 00:51

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Активист партии Народного фронта Азербайджана Ализамин Салаев на 108-й день голодовки полностью утратил способность самостоятельно передвигаться, на встречу с адвокатом его вывезли в инвалидной коляске. Несмотря на тяжелое состояние, оппозиционер отказался прекращать голодовку.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционеру Ализамину Салаеву были предъявлены обвинения в нападении с ножом на прохожего. Салаев утверждает, что сам подвергся нападению вооруженного ножом человека. В знак протеста против уголовного преследования он 7 февраля объявил голодовку, на фоне которой дважды впадал в кому. 22 мая суд в Баку приговорил Салаева к четырем годам лишения свободы.

Ализамин Салаев – руководитель Сальянской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА). Он арестован по обвинению в хулиганстве с применением насилия и оружия, ему грозило до пяти лет лишения свободы. Следователи считают, что Салаев нанес ножевое ранение прохожему Натигу Сулейманову. Два свидетеля обвинения не подтвердили вину Салаева, в деле нет достоверных доказательств его вины, заявил адвокат.

О тяжелом состоянии Ализамина Салаева на 108-е сутки голодовки корреспонденту «Кавказского узла» сообщил его адвокат Фахраддин Мехтиев. Он встретился с оппозиционером 25 мая в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы.

По словам Мехтиева, Салаев полностью утратил способность самостоятельно передвигаться. «Раньше на встречу с адвокатами надзиратели приводили его под руки, а теперь они привезли Салаева в инвалидной коляске. Он уже не может ходить», - сказал адвокат.

Защитник отметил, что Салаев намерен продолжать голодовку, несмотря на тяжелое состояние. «Ализамин Салаев сказал, что или дело против него будет прекращено по оправдательным основаниям, или он умрет в заключении. Состояние его здоровья очень тяжелое: он весит 70 кг, хотя на момент ареста его вес составлял 118 кг. У него болит буквально все тело, кровяное давление стабильно низкое, пульс при этом участился до 120 ударов в минуту», - сказал Мехтиев.

До встречи с адвокатом 25 мая Салаева посетили представители Бакинского офиса Международного комитета Красного Креста, добавил защитник. «Перед нашей встречей у Салаева были сотрудники Красного креста, они интересовались его состоянием. Впрочем, в тюремном госпитале у Салаева нет жалоб на условия содержания и обращение. Каждый день ему вводят по капельнице лекарства и поддерживающие вещества. К нему в палату поместили надзирателя на случай, если состояние Салаева резко ухудшится, чтобы тот позвал на помощь медработников», - пояснил адвокат.

Мехтиев также отметил, что защита готовит апелляционную жалобу на приговор Салаеву и намерена подать ее на следующей неделе.

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев. В Бакинском представительства МККК корреспонденту «Кавказского узла» отказались предоставить комментарий о посещении Салаева, сославшись на ограничения мандата.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.