Азербайджанская активистка помещена на принудительное лечение в психбольницу

07 июня 2023, 23:27

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Активистка Азербайджанской партии Демократии и благополучия Зияфет Аббасова помещена в Республиканский психо-неврологический диспансер в поселке Маштага. Аббасова критиковала власти Азербайджана и силовики ранее угрожали ей принудительным лечением, рассказали ее однопартийцы.

Аббасова 6 июня была принудительно госпитализированы в Республиканский психо-неврологический центр номер 1 в поселке Маштага, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель азербайджанской партии Демократии и благополучия (АПДБ) Губад Ибадоглу.

Ибадоглу отметил, что Аббасова "абсолютно психически здорова" и ее "отправили в психбольницу из-за критики властей". Меры против Аббасовой "направлены на устрашение народа, подавление критических голосов, пресечение разоблачения фактов коррупции", подчеркнул он.

Аббасову поместили в психдиспансер "на основе обращения руководства приюта, в котором она содержится из-за проблем со здоровьем". "В настоящее время ее лечение продолжается", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в МВД Азербайджана.

Аббасова проживала в "Социальном приюте для лиц, не имеющих жилья" при Министерстве труда и социальной защиты населения в поселке Забрат, подтвердил зампред АПДБ Адалят Юсибов. "Зияфет Аббасова - уроженка Грузии, но многие годы проживала в Азербайджане и гражданка нашей страны. Здесь у нее нет близких родственников. Несмотря на то, что она имеет высшее образование, на работу по специальности она не может устроиться. В последнее время она проживала в приюте", - сказал Юсибов.

Он также указал, что Аббасова психически здорова. "Зияфет Аббасова имела проблемы со здоровьем, но она страдает наследственной болезнью крови - гемофилией. Кстати, ее не принимали в больницу на лечение и она несколько раз проводила одиночные акции протеста. А психически она здорова", - сказал Юсибов.

По его мнению, Аббасову преследуют из-за критики правящей элиты. "Она в своих выступлениях в Интернете, постах в социальных сетях очень откровенно критиковала руководство Азербайджана. Полиция уже предупреждала Аббасову, что если она не прекратит свои выступления в Интернете и интервью СМИ, ее "упекут в психушку". В ходе недавнего интервью одному из YouTube-каналов к ней подошли полицейские и сказали, что это ей последнее предупреждение и если она не сделает выводов, то окажется "в Маштаге", то есть в психбольнице", - отметил Юсибов.

Он выразил обеспокоенность за судьбу Аббасовой. По его словам, сегодня однопартийцы ездили к ней в больницу, но им не дали встретиться с Зияфет Аббасовой, "сославшись на проведение лечебных процедур". "Мы опасаемся, что ей могут дать сильно действующие лекарства, которые могут действительно повлиять на ее психику", - сказал Юсибов.

Активистка не раз выступала с критикой властей. В частности, 13 мая, комментируя на своей странице в Facebook* пост о суде над активистом партии Народного фронта Азербайджана Ализамином Салаевым, она заявила о деспотии в стране. "Требую всем невинным заключенным свободы! В Азербайджане нет права, есть деспотия! Тюрьмы переполнены невинными людьми". В другом посте Аббасова поделилась видео с названием "Ильхам Алиев боится Ализамина Салаева".

Ализамин Салаев – руководитель сальянской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА). Он был арестован по обвинению в хулиганстве с применением насилия и оружия, ему грозило до пяти лет лишения свободы. Следователи считают, что Салаев нанес ножевое ранение прохожему Натигу Сулейманову. В знак протеста против уголовного преследования он 7 февраля объявил голодовку, на фоне которой дважды впадал в кому. 22 мая суд в Баку приговорил Салаева к четырем годам лишения свободы. 26 мая стало известно, что Ализамин Салаев утратил возможность передвигаться. Защита оппозиционера обжаловала решение суда. 31 мая он заявил, что перейдет к сухой голодовке, если в течение недели его не освободят. Ализамин Салаев на 115-е сутки прекратил голодовку, не дождавшись освобождения.

Заключение оппозиционерки в психбольницу стало проявлением рецидивов советского тоталитарного мышления, отметил глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. "В 1960-70 годы в Советском Союзе инакомыслящих заключали в психушки. Власти Азербайджана также время от времени используют эту безобразную практику. Три года назад в психбольницу был посажен оппозиционер Агиль Гумбатов, резко критиковавший власти в соцсетях. В конечном, итоге его посадили в тюрьму по надуманному обвинению и мы признали его политзаключенным", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" писал, что член партии Народного фронта Азербайджана Агиль Гумбатов в марте 2020 года был отправлен на принудительное лечение после критики в социальных сетях в адрес руководства Азербайджана. 11 августа 2021 года он был задержан по делу о ранении ножом жителя поселка Зиря близ Баку. 16 августа 2021 года адвокат пожаловался в прокуратуру на то, что оппозиционер подписал признательные показания после избиений. Позднее и сам Гумбатов отказался от первичных показаний, заявив, что дал их под пытками. Член президиума ПНФА Асиф Юсифли заявил, что Агиль Гумбатов стал жертвой кампании властей против оппозиционной партии. 15 ноября 2021 года судья Бакинского суда по тяжким преступлениям приговорил члена партии Народного фронта Азербайджана Агиля Гумбатова к 10 годам лишения свободы по делу о хулиганстве. 7 февраля суд в Баку оставил без удовлетворения кассационную жалобу на приговор активисту партии Народного фронта Агилю Гумбатову. Правозащитники признали Гумбатова политзаключенным.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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