Суд в Баку постановил освободить активиста Абида Гафарова

01 июня 2023, 13:18

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Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу и постановил освободить активиста Абида Гафарова, осужденного за клевету и оскорбление. Защита заявила, что намерена подать кассационную жалобу, чтобы добиваться полного оправдания.

Как сообщал "Кавказский узел", в декабре 2022 года резко ухудшилось состояние здоровья у отбывающего срок заключения в Азербайджане активиста Абида Гафарова. Пенитенциарная служба обязана обеспечить лечение активиста, указали тогда правозащитники. Они признали Гафарова политзаключенным. Верховный суд Азербайджана частично удовлетворил кассационную жалобу активиста Абида Гафарова, осужденного по делу о клевете за слова о ветеранах карабахской войны, и вернул дело в апелляционную инстанцию. Защита Гафарова сочла это затягиванием процесса, а не судебной победой.

Ветераны второй карабахской войны подали в суд на главу объединения "Бакинское единство", автора Youtube-канала KIM TV Абида Гафарова, потребовав наказать его за клевету и оскорбление. Предметом жалобы стало выступление Гафарова перед зданием суда после процесса по делу лидера "Партии граждан и развития" Али Алиева. Ветеранов возмутили слова Гафарова о том, что они мирятся с тем, что их "за людей не считают". Ясамальский районный суд 13 июля 2022 года приговорил Абида Гафарова к году лишения свободы, признав его виновным в клевете и оскорблении. Апелляционная инстанция оставила приговор в силе. Защита заявила о неправомерном уголовном преследовании Гафарова.

1 июня состоялось повторное рассмотрение дела Гафарова в Бакинском апелляционном суде, сообщил его адвокат Агиль Лаидж.

"Суд первой инстанции приговорил Гафарова к одному году лишения свободы, признав виновным по статье 147 ("клевета) и статье 148 (оскорбление). По каждой статье ему было назначено по шесть месяцев заключения. Апелляционная инстанция оправдала Абида Гафарова по статье 147 (клевета). А по статье 148 (оскорбление) апелляционный суд подтвердил приговор. Однако поскольку по статье 148 Гафаров уже отбыл назначенный срок, то апелляционный суд принял решение об его освобождении. Поскольку самого Гафарова не доставили в суд, сейчас мы едем в пенитенциарное учреждение, чтобы представить постановление о немедленном его освобождении. Уже во второй половине дня он, наверное, будет дома", – сказал Лаидж корреспонденту "Кавказского узла".

Защита не согласна с решением суда и намерена подать кассационную жалобу в Верховный суд для полного оправдания Гафарова, добавил он.

"Абид Гафаров ни на кого не клеветал, и никого не оскорблял. Он высказывал оценочные суждения. Поэтому мы подадим кассационную жалобу в Верховный суд с целью полного оправдания Гафарова. Независимо от того, каким будет решение Верховного суда, мы подадим также жалобу в ЕСПЧ, поскольку Гафаров совершенно необоснованно и неправомерно провел в тюремном заключении более 10,5 месяцев. Его освободили, когда до завершения срока оставалось менее полутора месяцев", – отметил Лаидж.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о смягчении приговора Гафарову и постановлении об его освобождении.

Освобождение Гафарова справедливое и обоснованное, считает сокоординатор Союза "За свободу политзаключенным Азербайджана" Эльшан Гасанов.

"Этот человек был совершенно необоснованно и незаконно осужден. Истинной причиной его наказания было активная гражданская позиция, критика на своем YouTube-канале Youtube-канала KIM TV произвола и пыток в отношении жертв "Тертерского дела", его выступления в защиту оппозиционного политика Али Алиева. Мы признали Гафарова политзаключенным. После того, как были реабилитированы фигуранты "Тертерского дела" и помилован Али Алиев, то уже содержание Гафарова также потеряло логический смысл. Тем не менее, этот активист не заслуженно провел в тюрьме 10,5 месяцев, подорвал свое здоровье", – сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

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