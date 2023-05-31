Военнослужащий оправдан по делу о госизмене в Азербайджане

31 мая 2023, 21:52

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Апелляционный суд в Гяндже оправдал военнослужащего Садаила Шукюрова, приговоренного к 11 годам лишения свободы по обвинению в госизмене. Шукюров был освобожден в зале суда.

Как сообщал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года военный суд в Гяндже прекратил уголовное производство по "Тертерскому делу" против 19 обвиняемых в госизмене, и в декабре они были освобождены. Суд также прекратил дела двух умерших обвиняемых. После освобождения оправданные столкнулись с давлением со стороны властей.

Группа военных и гражданских весной 2017 года была арестована в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. На этапе следствия восемь человек были замучены до смерти, четверо из них были посмертно реабилитированы. В 2021 году члены Парламентской ассамблеи Совета Европы указали, что жертвами пыток стали свыше 200 военнослужащих, 11 из них скончались. 1 ноября 2021 года прокуратура Азербайджана признала пытки обвиняемых по "Тертерскому делу". Родные осужденных проводили акции протеста, требуя освободить заключенных и наказать виновных в пытках.

Гянджинский апелляционный суд 31 мая оправдал еще одного из фигурантов «Тертерского дела» Садаила Шукюрова, который был арестован в январе 2018 года и приговорен к 11 годам лишения свободы по обвинению в госизмене, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» глава Бакинского клуба прав человека Расул Джафаров.

"Хотя Шукюров не был арестован в мае 2017 года во время массовых задержаний военнослужащих войсковых частей Тертерского направления и проходил службу в другом регионе Азербайджана, мы отнесли его кейс к «Тертерскому делу». Дело в том, что в отношении Шукюрова, который был сверхсрочником, еще в 2006-2007 годы было расследование по подозрению в госизмене. Однако тогда это дело было закрыто в виду того, что подозрения не подтвердились. Когда же в мае 2017 года появилось «Тертерское дело», следствие, дабы придать «правдоподобность» своей версии и оправдать массовые аресты, реанимировало дело и против Шукюрова и арестовало его", - рассказал Джафаров.

"После ареста от Шукюрова под пытками добились нужных показаний и приговорили к 11 годам лишения свободы по статье о госизмене. Наконец, дело Шукюрова было пересмотрено, и сегодня Гянджинский апелляционный суд оправдал и освободил его", - добавил Джафаров, координирующий общественную защиту фигурантов «Тертерского дела».

На сегодняшний день, по данным Бакинского клуба прав человека, в местах заключения остаются семь человек, арестованных и осужденных в рамках "Тертерского дела".

«Мы содействовали встрече их родных с представителями генеральной прокуратуры и надеемся, что в скором времени и эти дела также будут пересмотрены. Кроме того, мы изучаем дела еще троих военных, арестованных и осужденных по схожим обвинениям», - отметил Расул Джафаров.

По его сведениям, большинство оправданных в конце 2022 года уже добились через суды выплаты компенсаций за моральный и материальный ущерб. «Правда, еще на руки деньги не получили, поскольку минфин подавал жалобы в вышестоящие судебные инстанции, не соглашаясь с суммами компенсаций. Однако примечательно, что апелляционный суд, как правило, подтверждает решение суда первой инстанции по делам о компенсациях, и, по всей видимости, Верховный суд также оставит и это решение в силе», - сказал Джафаров.

На военной службе, со слов Джафарова, реабилитированные не захотели восстанавливаться. "Однако они требуют, чтобы из их военных билетов были убраны все негативные записи в связи с уголовным преследованием. И некоторые уже добились «очищения» военных билетов, а требования других на рассмотрении", - пояснил глава Бакинского клуба прав человека.

Джафаров также сообщил о продолжении судебных процессов над лицами, обвиняемыми в пытками фигурантов «Тертерского дела».

Адвокат Шукюрова Бабек Гамидов подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» информацию об оправдании и освобождении в зале суда его подзащитного. «После долгих усилий мы добились пересмотра дел. Оно было передано на рассмотрение апелляционного суда, который, наконец, восстановил справедливость в отношении невинно осужденного человека. К сожалению, это произошло после того, как он отбыл почти половину срока наказания», - отметил Гамидов.

В Гянджинском апелляционном суде корреспонденту «Кавказского узла» также подтвердили информацию об оправдании Шукюрова.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.