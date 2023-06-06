Дело об участии жителей Ставрополья и Чечни в атаке Басаева на Дагестан дошло до суда

06 июня 2023, 17:11

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Направлено в суд дело жителя Ставрополья Альберта Елакаева и жителя Чечни Алимхана Мусаева, которых следователи считают участниками нападения на Ботлихский район Дагестана в 1999 году.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2021 года следствие отчиталось о задержании уроженцев Ставропольского края Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева по делу о нападении группировки Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году.

7 августа 1999 года на территорию Дагестана вошли более тысячи вооруженных бойцов из Чечни под руководством Шамиля Басаева и иорданца Амира Хаттаба. Более месяца в республике продолжались бои. Лишь 15 сентября 1999 года министр обороны РФ Игорь Сергеев доложил, что территория Дагестана полностью освобождена, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

Завершены расследования уголовных дел в отношении "жителей Ставропольского края Альберта Елакаева и Чеченской Республики Алимхана Мусаева". Они обвиняются в участии в устойчивой вооруженной группе (банде), и в вооруженном мятеже, а также посягательстве на жизнь военнослужащих, сообщил сегодня Следком России.

По версии следствия, в августе 1999 года Елакаев и Мусаев "действуя в составе устойчивой вооруженной группы под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, боевики, приняли активное участие в вооруженном мятеже" и "совершили посягательство на жизнь военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства

Дела об участии в бандах Басаева и Хаттаба однотипны и зачастую сфальсифицированы, рассказала ранее "Кавказскому узлу" адвокат Нарине Айрапетян. "Свидетели одни и те же везде. Пять свидетелей берутся обычно - три засекреченных свидетеля и два открытых", - пояснила адвокат. Она подчеркнула, что эти дела фабрикуются и в отношении невиновных, когда "под угрозой, в том числе и пыток, другие люди вынужденно дают показания против них".

Информация о вооруженных инцидентах, взрывах и терактах, произошедших в Дагестане с 1996 года, собрана в материале "Кавказского узла" "Дагестан: хроника террора (1996-2021 годы)".

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