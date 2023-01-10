10 января 2023, 18:17

ФСБ отчиталась о приговоре по делу об атаке боевиков на Дагестан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Ренат Шамбилов приговорен к четырем годам и семи месяцам лишения свободы по делу об участии в атаке боевиков на Ботлихский район Дагестана. Мягкость приговора связана с тем, что в момент нападения подсудимый был несовершеннолетним, пояснило УФСБ по Ставрополью.

Как писал "Кавказский узел",  в мае 2020 года была направлено в суд дело Рената Шамбилова, обвиненного в нападении боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан, сообщил Следком.

Массовое проникновение чеченских боевиков под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба в Дагестан началось 7 августа 1999 года. В этот день на территорию республики вошли более тысячи вооруженных боевиков из Чечни. Сразу были захвачены села Ансалта, Рахата, Шодрода и Годобери Ботлихского района, а в течение нескольких следующих дней - другие населенные пункты в Ботлихском и Цумадинском районах, говорится в справке "Кавказского узла"  "Вторжение боевиков в Дагестан".

Хасавюртовский районный суд Дагестана вынес обвинительный приговор Ренату Шамбилову - члену группировки Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, который участвовал в нападении на российских военнослужащих, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на  пресс-службу УФСБ России по Ставропольскому краю.

"Установлено, что Шамбилов в составе незаконного вооруженного формирования участвовал в нападении на территорию Ботлихского района Республики Дагестан в 1999 году. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), и приговорен к 4 годам 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мягкость приговора обусловлена тем, что на момент совершения преступления Шамбилов был несовершеннолетним, сообщило агентство.

На сайте Хасавюртовского районного суда к 18.10 мск не содержится информации о деле Шамбилова. 

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Примечание:

"Силовики отчитались о задержании двоих бывших членов групп Басаева и Хаттаба", "Житель Ставрополья задержан по делу о нападении Басаева на военных", "Дело по обвинению ставропольца в вооруженном мятеже дошло до суда".

Автор: "Кавказский узел"

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