Передано в суд дело об участии уроженца Чечни в рейде Басаева на Дагестан

01 февраля 2023, 13:53

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В суд направлено дело уроженца Чечни Александра Пономаренко, обвиненного в участии в атаке боевиков Басаева и Хаттаба на Дагестан, сообщил Следственный комитет.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2021 года правозащитники заявили, что 38-летний житель Сочи Александр Пономаренко обвинен в участии в нападении боевиков на Дагестан на основании показаний двух свидетелей, один из которых засекречен, а второй был осужден по аналогичному делу и часто привлекается следствием для фабрикации уголовных дел.

По версии следствия, в середине июля 1999 года Пономаренко добровольно примкнул к группировке Басаева и Хаттаба и принимал участие в захвате ряда населенных пунктов Ботлихского района с целью "нарушения территориальной целостности Российской Федерации". Родственники Пономаренко назвали обвинение сфабрикованным, отметив, что итоги проверки на детекторе лжи говорят в пользу невиновности. Адвокат обратился в Следком с заявлением о применении к Пономаренко пыток с целью получить признание в преступлениях, которых он не совершал.

Управление СКР по СКФО завершило расследование уголовного дела уроженца Чечни Александра Пономаренко. Дело по части 2 статьи 209, статьям 279 и 317 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе (банде), активное участие в вооруженном мятеже, посягательство на жизнь военнослужащих) направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета.

"Следствием установлено, что в августе 1999 года Пономаренко, действуя в составе устойчивой вооруженной группы под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, принял активное участие в вооруженном мятеже. В целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 1000 человек совершили посягательство на жизнь военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, осуществляющих обеспечение общественной безопасности и наведение конституционного порядка на территории Ботлихского района", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В какой суд направлено дело, СКР не уточнил.

Напомним, массовое проникновение боевиков в Дагестан началось 7 августа 1999 года. Сразу были захвачены села Ансалта, Рахата, Шодрода и Годобери Ботлихского района, а в течение нескольких следующих дней - другие населенные пункты в Ботлихском и Цумадинском районах, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан".

Дела об участии в действиях банд Басаева и Хаттаба однотипны и зачастую сфальсифицированы, дела фабрикуются и в отношении невиновных, заявила ранее "Кавказскому узлу" адвокат Нарине Айрапетян. "Когда люди не участвовали, но под угрозой, в том числе и пыток, другие люди вынужденно дают показания против них... Например, мне сообщил один мой подзащитный, который сейчас отбывает наказание в Ульяновской области, что на него оказывается давление с целью принудить дать показания по событиям 1999 года против лиц, которых он раньше вообще не знал никогда", - рассказала Айрапетян.

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