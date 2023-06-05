Турист из России погиб во время камнепада в Абхазии

05 июня 2023, 02:52

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Обломки скалы упали на проезжающий по Юпшарскому каньону автомобиль с российскими туристами, один человек погиб.

Камнепад произошел 4 июня в Бзыпском ущелье на территории Рицинского реликтового национального парка.

Обломки скалы упали на проезжающий автомобиль с российскими туристами. В результате погиб 27-летний житель город Заозерного Пензенской области, 28-летняя туристка из Пензы госпитализирована с переломом ноги, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС Абхазии.

Инцидент произошел в Юпшарском каньоне, через который проходит дорога к озеру Рица. Самое узкое место каньона называется Юпшарские ворота, скалы здесь расположены на расстоянии менее 20 метров, сообщает "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 5 января в Кабардино-Балкарии два лыжника не смогли разъехаться при спуске с горы Эльбрус, один из них погиб, второй был госпитализирован.

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