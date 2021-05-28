28 мая 2021, 22:50

Поиски российского туриста возобновлены в Абхазии

Облет района, в котором пропал российский турист, не принес результатов, сообщило МЧС Абхазии. Друзья и родные пропавшего туриста собрали собственную поисковую группу.

Как писал "Кавказский узел", руководитель группы из шести российских туристов во время похода по горам Абхазии решила оставить одного из них в базовом лагере из-за недостаточной физической подготовки. Они попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и в итоге спустились к спасателям, не забрав человека из лагеря. Поиски велись с 12 мая, спасатели добрались до базового лагеря, но оставшегося там туриста не обнаружили. 23 мая спасатели сообщили о завершении поисков.

Сотрудники МЧС Абхазии облетели территории в верховьях реки Гумиста, где предположительно может находиться пропавший российский турист Владимир Ульянов, сообщило сегодня министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии.

Спасатели обследовали южные склоны реки Бзыбь, а на обратном пути - устье реки Келасур, однако поиски не дали никаких результатов, говорится в сообщении. 

После завершения наземной части поисково-спасательной операции МЧС при благоприятных погодных условиях продолжает облет территории в верховьях Восточной Гумисты. О поисках Владимира Ульянова также оповещены местные охотники, часто бывающие в данном районе, проинформировал сегодня "Sputnik Абхазия". 

Друзья и родственники 64-летнего Владимира Ульянова договорились с группой абхазских гидов, которые 30 мая отправятся в горы на поиски уральского туриста, сообщила один из координаторов поисков Ульяна Елфимова. "Это шесть человек, в составе группы есть местный охотник и медик. Они будут в горах шесть или восемь дней, с собой участники поисков берут спутниковый телефон, чтобы быть на связи", - процитировал ее слова "Интерфакс". 

Вертолет, которым пользуется МЧС Абхазии, имеет плохой обзор, сообщила Ульяна Елфимова в своем Facebook-аккаунте. "По словам самих спасателей – этот вертолет маленький, его возможности ограничены на определенных высотах и в ущельях (по факту – этот вертолет не может летать низко, не может зависать над поисковой территорией, из него плохой обзор)". У российских спасателей есть вертолет, благодаря которому поиски с воздуха стали бы значительно эффективнее, однако для того, чтобы спасатели из Сочи выехали на поиски туриста, необходим запрос о помощи со стороны Абхазии, отметила она.

Примечание:

"Инструктор на Кубани стал подозреваемым по делу о смерти туристки", "Спасатели решили привлечь всадников к поискам туристов в Адыгее", "Спасатели Кубани подключились к поискам пропавшего в Адыгее туриста".

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