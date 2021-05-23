Поисково-спасательная операция в горах Абхазии. Май 2021 года. Фото пресс-службы МЧС Абхазии, https://www.facebook.com/MCHS.Abkhazia/photos/a.470907479940840/1452530181778560/

23 мая 2021, 00:58

Абхазские спасатели прекратили поиски туриста из России

Спасательная операция завершена, хотя пропавшего в горах российского туриста найти не удалось, сообщило МЧС Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", руководитель группы из шести российских туристов во время похода по горам Абхазии решила оставить одного из них в базовом лагере из-за недостаточной физической подготовки. Они попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и в итоге спустились к спасателям, не забрав человека из лагеря. Туристическоую группу доставили в Сухум. Спасатели добрались до базового лагеря, но оставшегося там туриста не обнаружили.

Поиски российского туриста велись с 12 мая, но не дали никаких результатов, поисково-спасательную операцию в верховьях реки Гумиста решено прекратить, сообщило МЧС Абхазии. Спасатели МЧС вместе с инструктором Анной Гилевой дошли до места, где должен был находиться турист, а также осмотрели обратный маршрут из высокогорной зоны к побережью, поскольку предположили, что турист решил спуститься с гор самостоятельно, сообщило 22 мая ведомство на свой странице в Facebook.

По данным МЧС Абхазии, пропавший - Владимир Ульянов из Екатеринбурга, передал "Sputnik Aбхазия".

Примечание:

"Спасатели эвакуировали альпинистов с Эльбруса", "Инструктор на Кубани стал подозреваемым по делу о смерти туристки", "Спасатели решили привлечь всадников к поискам туристов в Адыгее".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

23 мая 2021, 02:56

  • Андриас Гукасян призвал к гражданскому неповиновению

    Лидер Конструктивной партии Армении Андриас Гукасян призвал начать акцию гражданского неповиновения против подписания соглашения с Азербайджаном, которое он считает шагом к сдаче Нагорного Карабаха. Жители Армении не готовы к акциям гражданского неповиновения, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

23 мая 2021, 01:57

22 мая 2021, 23:59

22 мая 2021, 23:09

22 мая 2021, 22:15

  • 1 Кадыров подтвердил возможность добиваться извинений от дагестанцев

    Извинения родителей дагестанского подростка на камеру унизительны, Рамзан Кадыров чрезмерно жестко отреагировал на комментарий в соцсети, указал журналист "Черновика" Магомед Магомедов. Наказание демонстрацией ролика с извинениями воспринимается как попытка унизить весь народ, отметил политолог Эдуард Уразаев.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи