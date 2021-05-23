Абхазские спасатели прекратили поиски туриста из России

23 мая 2021, 00:58

Спасательная операция завершена, хотя пропавшего в горах российского туриста найти не удалось, сообщило МЧС Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", руководитель группы из шести российских туристов во время похода по горам Абхазии решила оставить одного из них в базовом лагере из-за недостаточной физической подготовки. Они попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и в итоге спустились к спасателям, не забрав человека из лагеря. Туристическоую группу доставили в Сухум. Спасатели добрались до базового лагеря, но оставшегося там туриста не обнаружили.

Поиски российского туриста велись с 12 мая, но не дали никаких результатов, поисково-спасательную операцию в верховьях реки Гумиста решено прекратить, сообщило МЧС Абхазии. Спасатели МЧС вместе с инструктором Анной Гилевой дошли до места, где должен был находиться турист, а также осмотрели обратный маршрут из высокогорной зоны к побережью, поскольку предположили, что турист решил спуститься с гор самостоятельно, сообщило 22 мая ведомство на свой странице в Facebook.

По данным МЧС Абхазии, пропавший - Владимир Ульянов из Екатеринбурга, передал "Sputnik Aбхазия".