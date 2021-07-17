Пострадавшие в Абхазии туристы пожаловались на угрозы

17 июля 2021, 11:58

Российские туристы, раненные при стрельбе в пансионате в Абхазии, заявили, что получили угрозы в соцсетях. Авторы сообщений, по словам пострадавших, обвинили их в том, что они сами спровоцировали нападавшего.

Как писал "Кавказский узел", житель Абхазии в ходе конфликта с российскими туристами в кафе открыл стрельбу, ранив двух человек и себя самого, сообщила полиция республики. Пострадавшие получили первичную помощь в центральной районной больнице города Гагры и были вывезены в Россию для лечения. Раненый турист 16 июня рассказал подробности конфликта. По его словам, местный житель расстрелял две обоймы при нападении на россиян, один из туристов получил шесть ранений в ноги, второй пострадавший помещен в реанимацию. Генпрокуратура Абхазии возбудила дело по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, хулиганстве и незаконном хранении оружия. Житель села Лыхны Дмитрий Пилия, подозреваемый в ранении туристов, арестован на два месяца.

Инцидент произошел в ночь на 15 июня в ресторане "Апсны", расположенном на территории пансионата "Самшитовая роща" в Пицунде, где отдыхали российские туристы - двое мужчин и три девушки. Житель села Лыхны Гудаутского района в результате внезапно возникшей ссоры с гражданами России начал стрелять из пистолета, сообщило МВД Абхазии.

Россиянам Тимуру Салимгариеву и Александру Филояну, раненным при стрельбе в пансионате в Пицунде, а также их родственникам начали поступать угрозы в соцсетях, пишет сегодня "РБК" со ссылкой на пострадавших.

"Нам пишут: "Вам надо было голову прострелить", "Зачем вы писали заявление? Вам нужно было обращаться к ворам в законе - в Абхазии через них решают проблемы". Также писали моим родственникам, друзьям, которые делали репосты нашей истории. Говорили, что их убьют, если они не удалят посты. Они считают, что мы виноваты сами, что мы спровоцировали [нападавшего Дмитрия Пилию]", - утверждает Тимур Салимгариев.

При этом многие жители Абхазии в соцсетях выражают пострадавшим поддержку, сказал Александр Филоян.

"Пишут очень много людей, в основном абхазская сторона. Более взрослые люди и женщины в основном пишут слова поддержки, пытаются извиниться за эту ситуацию. Но есть и хейтеры. Самое яркое, что я запомнил из того, что они пишут: «Скажи спасибо, что тебе голову не отстрелили", - добавил Филоян.

Салимгариев продолжает лечение в сочинской больнице №4, он перенес четыре операции. "Зафиксировали левое колено на аппарат, собрали на саморезы. Правая ступня тоже была раздроблена, туда вставили четыре спицы. На ней сломан большой палец и второй палец частично отстрелен, - перечислил пострадавший часть своих ранений. - [...] Нужно будет проходить обследование, смогу ли я в будущем иметь детей".

Филоян рассказал, что по ему грозила ампутация ноги. Мужчине сделали несколько операций, затем на вертолете доставили в Краснодар. "В Краснодаре был очень квалифицированный врач. Восстановил мне сосуды, нервы. Мне сделали ряд серьезных операций - точное количество не помню, где-то от восьми до 12. У меня была пересадка кожи на область под коленом. На левой ноге отстрелен палец", - приводит его слова "РБК".