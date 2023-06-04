Силовики в Махачкале задержали пикетчика

04 июня 2023, 20:59

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В Махачкале задержан местный житель Ибрагим Паркуев, который вышел с плакатом, в котором поздравил Навального* с днем рождения.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня исполнилось 47 лет Алексею Навальному*, силовики в городах России задерживают активистов на акциях солидарности с осужденным политиком. В Волгограде доставлена в отдел полиции местная жительница Анна Семионова, вышедшая с плакатом "Ты не один. С днем рождения".

Ибрагим Паркуев вышел на пикет с плакатом «С днем рождения, Алексей», со ссылкой на маму активиста сообщило издание ОВД-инфо*.

Жители Волгограда, сочувствующие Алексею Навальному*, сегодня провели тайную "протестную прогулку". Отказ от открытых акций солидарности они объяснили боязнью уголовного преследования.

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* Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая была включена в реестр иностранных агентов, признана экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Сам Навальный внесен в список экстремистов и террористов, составленный Росфинмониторингом.

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