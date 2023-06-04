04 июня 2023, 15:40

Жительница Волгограда задержана на одиночном пикете

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Силовики доставили в отдел полиции жительницу Волгограда Анну Семионову, задержанную на одиночном пикете в день рождения Алексея Навального*.

В Волгограде полицейские задержали местную жительницу Анну Семионову, которая вышла с плакатом «Ты не один. С днем рождения», сообщила сама Анна Семионова.

Девушку доставили в отдел полиции, что ей инкриминируют, пока неизвестно, информирует в своем телеграм-канале правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Сегодня исполнилось 47 лет Алексею Навальному*, и силовики во многих городах России задерживают активистов на акциях солидарности. По данным на 15.25 мск, по всей России задержаны более 30 человек, говорится в публикации на сайте правозащитного проекта.

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* Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая была включена в реестр иностранных агентов, признана экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных.

** включен в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Кубанский активист оштрафован за дискредитацию армии", "Нарушение прав участников акций протеста на юге России признано ЕСПЧ", "ЕСПЧ потребовал от властей России ответа на вопросы о задержании Мусаевой".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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