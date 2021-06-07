Волгоградские сторонники Навального назвали фарсом суд по жалобе на обыск

07 июня 2021, 18:21

Волгоградский областной суд утвердил решение о законности обыска у бывшего координатора местного штаба Навального Евгения Кочегина и бывшей активистки Марии Худояровой. Судья даже не пытался создавать видимость объективности, а решение вынес за минуту, указали активисты. Они решили обратиться в ЕСПЧ.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 января в Волгограде были задержаны глава местного штаба Навального Евгений Кочегин и активистка Мария Худоярова. Полицейские составили на них административные протоколы о нарушении порядка организации митинга, который состоялся уже на следующий день. Позже суд назначил Кочегину и Худояровой по семь суток административного ареста. В день суда в съемной квартире Кочегина был проведен обыск по делу о хранении наркотиков, сам он был допрошен по делу в качестве свидетеля. Кочегин и Худоярова заявили о незаконности обыска, но Центральный райсуд Волгограда 31 марта отказался признать его правоту.

23 января в России, в том числе на юге страны, проходили акции в поддержку Навального. В Волгограде силовики во время акции оттеснили протестующих от здания областной администрации, в автозаки препроводили более 30 человек. Активистов задерживали и люди в штатском, сообщили очевидцы. В тот же день 19 активистов были оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый, рассмотрение еще двух дел было отложено. 25 января суд вынес решения о штрафе 40 сторонникам Навального в Волгограде. На следующий день суд назначил штраф в 10 тысяч рублей еще одному участнику акции.

Адвокат указал на признаки необъективности суда

Суд отклонил сегодня апелляционную жалобу Кочегина и Худояровой, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" их адвокат Федор Куницкий. "Жалоба объемная, доводов в ней достаточно много. Ключевые из них – это отсутствие оснований для проведения обыска в жилище в силу того, что никакого отношения к уголовному делу о наркотиках Кочегин и Худоярова не имели. По нашей позиции, обыск провели, чтобы зайти в помещение и получить доступ к этим лицам, собрать доказательства административного правонарушения по статье 20.2 (о нарушении порядка проведения массовой акции. – Прим. "Кавказского узла"). Оперативно-разыскные мероприятия недопустимо проводить в целях выявления административного правонарушения", – подчеркнул адвокат.

По словам Федора Куницкого, к материалам дела сегодня был приобщен ответ начальника МЧС России по Волгоградской области, из которого следует, что никаких сотрудников МЧС на месте обыска не было – соответственно, они не ломали дверь.

"В суде первой инстанции со слов следователя и из документов следует, что открытие двери производилось специально приглашенным для этой цели сотрудником МЧС. Мы этот довод опровергли своим доказательством. Мы как сегодня, так и в суде первой инстанции заявляли обоснованные ходатайства о вызове должностных лиц, результаты оперативно-разыскной деятельности которых представлены, об истребовании и приобщении видеозаписи, которая, как мы имеем все основания считать, велась. Судом в удовлетворении наших ходатайств необоснованно отказано. Была незаинтересованность суда в объективном разбирательстве – как в суде первой инстанции, так и на сегодняшнем заседании", – заявил адвокат.

Он добавил, что его подзащитные считают себя жертвами политического преследования. "Они настаивали на включении таких доводов в жалобу. Я, как адвокат, вне политики, но заявители настаивали, что дело политизированное. С процессуальной точки зрения мы представили достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что безосновательно был проведен обыск, уголовное дело для этого было использовано формально. Это могло быть любое дело – о наркотиках, убийстве, экономическом преступлении. Выбор пал на дело о незаконном обороте наркотиков. Это формальный повод для того, чтобы проникнуть в жилище", – подчеркнул Федор Куницкий.

20 апреля Евгения Кочегина арестовали на 25 суток по делу об организации несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Основанием стали репосты со ссылкой на сайт "Свободу Навальному", которые сделали активисты в соцсетях. Защита указывала, что эти публикации не содержали данных о месте и времени мероприятия – состоялось оно на следующий день после задержания Кочегина. Отбыв административный арест, Кочегин обнаружил, что ведущие в его квартиру провода перерезаны. Он считает, что это было сделано, чтобы помешать проведению акции протеста.

Кочегин предупредил суд об обращении в ЕСПЧ

Евгений Кочегин назвал суд "абсолютным фарсом". "В суд сегодня пришли я, Маша [Худоярова], наш адвокат, с противоположной стороны был только прокурор. Следователь не пришел. Суд опять не обеспечил явку понятых, которые были во время обыска, не истребовал видеозапись, которая велась во время обыска, то есть никаких объективных доказательств суд не захотел привлекать и рассматривать. Суд не захотел напрягаться до такой степени, что принятие резолютивной части заняло у суда всего одну минуту. Сам процесс – абсолютный фарс. Как можно устанавливать истину, когда ни понятых нет, ни видеозаписей, когда предыдущие показания следователя в суде первой инстанции расходятся с материалами дела?" – сказал Кочегин корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что прямо указал суду на противоречие между материалами дела и ответом МЧС. "Я сказал в суде, что если противоречия не будут истолкованы в пользу защиты, я отказываюсь признать этот суд честным, открытым и всесторонним разбирательством, и мне ничего не остается, кроме как обращаться за защитой своих прав в ЕСПЧ, потому что национальное правосудие никак не защитило мои права", – сказал активист.

Кочегин настаивает, что обыск причинил ему моральный вред.

"Несмотря на неоднократные просьбы одеться, мне этого сделать не дали. Несмотря на то, что квартира находится на первом этаже, а это был январь, была открыта входная дверь и дверь в подъезд. Было довольно холодно, причем не только мне, но и Маше, а у нее хроническое заболевание почек. Это создало угрозу жизни и здоровью ее, а также унизило мою честь и достоинство. Потому что в ходе обыска [в квартире] находились лица женского пола. Это не отражено в протоколе, но именно лицо женского пола и вело видеозапись. Суды обеих инстанций отказали в истребовании видеозаписи и допросе понятых, которые присутствовали при обыске. ЕСПЧ должен исходить из того, что государство утаивает какие-то сведения, и иной причины, почему не были заслушаны свидетели, нет. Возражений со стороны следователя и прокурора о том, что мы не были в полуголом состоянии, не было - они не отрицали этого нарушения. Поэтому считаю, что мне удастся в ЕСПЧ добиться справедливого решения и компенсацию не только за незаконный обыск получить, но и за то, как он был проведен – с какими нарушениями и унижениями. Оценку компенсации будет давать ЕСПЧ", – заключил Кочегин.

В жалобе, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла", также указывается, что "несмотря на отсутствие какого-либо сопротивления, к заявителю были необоснованно применены наручники, застегнутые на запястьях в положении лежа на полу, руки за спиной в течение всего времени проведения обыска".

Кочегин отметил, что изъятые флаги, значки и шарики силовики ему не вернули, и он даже не знает, где они находятся. Он напомнил, что местный штаб Навального расформирован, и сам он уже бывший координатор.

Перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе пять — на юге России. К апрелю 2021 года на юге России остались лишь три штаба оппозиционера — в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону, но 11 апреля открылся штаб Навального в Махачкале. 26 апреля прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального на фоне подготовки Мосгорсуда к рассмотрению иска о признании их экстремистской организацией. Сторонники Навального в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде полностью прекратили деятельность, не дожидаясь решения суда о признании штабов оппозиционера экстремистскими организациями.

Активистка Мария Худоярова, в свою очередь, также сочла судебное разбирательство фикцией. "Ощущение было такое, что я сходила не в суд, а в плохой театр. Спектакль уже неинтересный, как будто я уже 20 раз его посмотрела. Смешной процесс, который быстро закончился – решение принимали минуту. Уже не заморачиваются, чтобы посидеть, сделать вид, что анализируют материалы дела", – сказала Худоярова корреспонденту "Кавказского узла".

Волгоградские активисты рассказали о преследованиях со стороны властей

Бывшие сторонники штаба Навального заявили, что считают действия силовиков незаконными. "Действия силовиков по обыску и задержанию Кочегина и Худояровой, с моей точки зрения, были незаконны – специально приплели какое-то дело о наркотиках, чтобы заранее, до акции, задержать и арестовать Евгения и его помощницу, а также провести обыск в квартире, в которой они находились. Решение суда предвзятое – политически мотивированное. Естественно, целью и было не допустить их появления на акции", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" бывший волонтер штаба Ангелина.

Девушка отметила, что была задержана перед акцией 23 января. "Меня также задержали 23 января утром у моего подъезда, когда я шла на работу, отвозили в отделение полиции", – рассказала она.

Волгоградский активист Тимофей Андронов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что и сам готовится к судебным процессам из-за участия в акциях протеста. "Надо еще денег заработать на время, пока судиться буду. Поэтому на сегодняшнем заседании не был, только иду с работы. Мало успеваю где-то побывать, кроме митингов и отдела полиции. Сколько сил и времени есть – помогаю. Но надо помогать и себе. Не поможешь себе – не поможешь больше никому", – отметил активист.

Он уточнил, что подвергся преследованию за участие и в январской, и в апрельской акциях протеста. "За 31 января мне вменяют [статью] 20.2, часть 5 [Кодекса об административных правонарушениях – "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"], рассмотрение будет 15 июня. А за 21 апреля мне назначили 20 тысяч штрафа. 22 апреля, оказывается, провели суд, тоже 20.2, часть 5. Апелляция будет 10 июня. Еще у меня есть протокол на 20.2, часть 8 (о повторном нарушении порядка проведения массовой акции. – Прим. "Кавказского узла") одновременно с протоколом на 20.2, часть 5 за 21 апреля. Но как можно одновременно вменить первичную статью и повторное нарушение этой статьи за один день и одно и то же действие? Видимо, совсем решили цирк мне устроить. По части 8, слава богу, у меня ничего нет", – сказал Андронов.

Регулярно пикетирующий в центре Волгограда активист Владимир Тельпук сказал корреспонденту "Кавказского узла", что следит за процессом Кочегина, но в суды не ходит. "Сейчас у нас остались только СМИ – мы следим по ним, что происходит. Они там забаррикадировались в судах под предлогом пандемии и никого не пускают", – пояснил Тельпук.

Сам Владимир Тельпук за участие в акции 31 января получил два штрафа – по статье 20.2 и за отсутствие маски – в общей сложности на 17, 5 тысячи рублей. По его словам, он обратился в штаб Навального, который и погасил штрафы.

После открытия штабов Навального на юге России волонтеры регулярно заявляли о провокациях со стороны, как различных групп людей, так и сотрудников полиции. При этом они озвучили готовность продолжить работу, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на странице "Преследование активистов". В материале "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на 10 проблем, непосредственно связанных с Кавказом.