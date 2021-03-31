Суд счел законным обыск у волгоградских активистов штаба Навального

31 марта 2021, 22:19

Волгоградский суд отказался признать незаконным обыск в съемной квартире координатора волгоградского штаба Навального Евгения Кочегина и активистки Марии Худояровой, проведенный накануне акции протеста. Это решение будет обжаловано, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 22 января в Волгограде были задержаны глава местного штаба Навального Евгений Кочегин и активистка Мария Худоярова. Полицейские составили на них административные протоколы о нарушении порядка организации митинга. Позже суд назначил Кочергину и Худояровой по семь суток административного ареста. В день суда в съемной квартире Кочегина был проведен обыск по делу о хранении наркотиков, сам он был допрошен по делу в качестве свидетеля. 28 января Волгоградский областной суд оставил под стражей Кочегина и Худоярову.

23 января в России, в том числе на юге страны, проходили акции в поддержку Навального. В Волгограде силовики во время акции оттеснили протестующих от здания областной администрации, в автозаки препроводили более 30 человек. Активистов задерживали и люди в штатском, сообщили очевидцы. В тот же день 19 активистов были оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый, рассмотрение еще двух дел было отложено. 25 января суд вынес решения о штрафе 40 сторонникам Навального в Волгограде. На следующий день суд назначил штраф в 10 тысяч рублей еще одному участнику акции.

Силовики провели 22 января с 06.00 до 8.10 мск обыск в съемной квартире Кочегина и Худояровой в Центральном районе Волгограда, говорится в жалобе активистов, копия имеется в распоряжении "Кавказского узла". Постановление об обыске вынесено в рамках расследования уголовного дела о попытке сбыта наркотического средства (по части 3 статьи 30, пункта "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ), указано в документе.

"В ходе обыска изъяты смартфоны, ноутбуки, сим-карты, принадлежащие Кочегину Е.С. и Худояровой М.А., USB-накопители, по протоколу – кислородный баллон (с гелием), российские флаги, нагрудные значки, а также иные предметы, не запрещенные к гражданскому обороту. Все предметы, за исключением флагов и нагрудных значков, возвращены", указали активисты. В жалобе отмечается, что основанием для обыска является "наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела". "Таковых сведений в отношении Кочегина Е.С. и его жилища не имелось", - говорится в документе.

В тот же день активистов допросили по этому делу, в протоколах допросов отражены сведения, что с привлекаемым к уголовной ответственности по делу о наркотиках активисты не знакомы, отношения к хранению, либо к сбыту наркотических средств они не имеют, говорится в жалобе. В ней также указано, что Кочегину не было предоставлено право ознакомиться с протоколом и подписать его. "Нарушения требований уголовно-процессуального законодательства напрямую ущемили и принизили конституционные права и интересы гражданина Российской Федерации Кочегина Е.С. на неприкосновенность частной жизни и жилища", - отмечается в жалобе.

В жалобе также говорится, что в день обыска Кочегин был водворен в спецприемник на семь суток по делу об административном правонарушении по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. - Прим. "Кавказского узла"). "В основу постановлений судов по административному делу положены в том числе постановление об обыске в жилище Кочегина и сам протокол обыска, проведенный в рамках уголовного дела, возбужденного не в отношении него по делу о сбыте наркотических средств, к которым он никакого отношения не имеет", - указано в документе.

"Обыск был использован в качестве повода для досмотра жилища [Кочегина], задержания, а также ограничения свободы действий... с целью недопущения участия Кочегина Е.С. в запланированном на 23.01.2021 митинге и шествии «За свободу А. Навальному»", - предположили авторы жалобы Они также указали, что несмотря на отсутствие сопротивления в ходе обыска, к Кочегину были применены наручники, "застегнутые на запястьях в положении руки за спиной, лежа на полу, в течение всего времени проведения обыска".

Заявители указали, что Кочегину не дали возможности одеться, правоохранители уложили его на пол квартиры в одном нижнем белье, при этом присутствовали женщины, одна из которых снимала происходящее на видео. "При этом, согласно протоколу обыска, технические средства не применялись. Такими действиями были унижены честь и достоинство заявителя, на него оказывалось моральное и физическое давление, что недопустимо в ходе проведения следственных действий", - говорится в жалобе.

Активисты просили признать обыск незаконным. "В рамках чужого уголовного дела оперативник докладывает, что люди из нашей квартиры могут быть к нему причастны. Это стало поводом для обыска без судебного решения, по неотложным обстоятельствам. Наркотиков не нашли, зато изъяли воздушные шарики, флаги России, флаг с надписью "Навальный", значки с надписью "Команда Навального". Поводом послужила оперативная информация, которую в суде нам никто не раскрыл. Суд отказал нам в требовании допросить оперативного сотрудника якобы потому, что его фамилия не указана в рапорте", - рассказал Евгений Кочегин корреспонденту "Кавказского узла".

Активист также сообщил, что непосредственно перед обыском в дверь постучали, после чего через минуту дверь вылетела. "Именно поэтому я не успел полностью одеться, постановление мне не предъявлялось. Я его слушал, лежа на полу. Я был полуголым в присутствии лиц женского пола. Унижены мои честь и достоинство как гражданина, попрана неприкосновенность жилища, мои политические права, потому что все это сделано с целью изолировать меня накануне массового протестного мероприятия. Я планировал принять там участие", - рассказал Кочегин.

"[В суде] мы ходатайствовали о приобщении видеосъемки и вызове понятых в качестве свидетелей. Понятые не пришли, съёмку приобщить не удалось. Суд наши доводы не принял", - отметил он.

Адвокат Федор Куницкий рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня на заседании суда был следователь, присутствовавший при обыске. "Говорил, что ничего не помнит, забыл все события, уклонялся от ответов, потому что вопросы были неудобные", - сказал он. По словам Куницкого это решение будет обжаловано в Волгоградском областном суде. Он также сообщил, что постановления суда с мотивировкой у него на руках пока нет.

"Кавказский узел" писал, что 29 января Евгений Кочегин после освобождения из спецприемника, где он отбывал семь суток административного ареста, был вновь доставлен в полицию. Причиной повторного задержания Кочегина стала агитация в спецприемнике, сообщил адвокат. Кочегин свою вину не признал. Поздно вечером в тот же день суд на 10 суток арестовал Кочегина, признав его виновным по статье об организации публичного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ). 4 февраля Волгоградский облсуд оставил его под арестом. Кочегина преследуют по политическим мотивам, заявили волгоградские активисты. Арестантам в спецприемнике в Волгограде не хватает чистого постельного белья, нет средств гигиены, больным не выдают лекарства, пожаловался Кочегин.