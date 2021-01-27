Число оштрафованных после акции протеста в Волгограде достигло 41

27 января 2021, 03:19

Суд в Волгограде назначил штраф в 10 тысяч рублей еще одному участнику акции в поддержку Алексея Навального. Ранее оштрафованные сторонники оппозиционера заявили, что обжалуют решения суда.

Как писал "Кавказский узел", 23 января в России, в том числе на юге страны, проходили акции в поддержку Навального. В Волгограде силовики во время акции оттеснили протестующих от здания областной администрации, в автозаки препроводили более 30 человек. Активистов задерживали и люди в штатском, сообщили очевидцы. В тот же день 19 активистов были оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый, рассмотрение еще двух дел было отложено. 25 января суд вынес решения о штрафе 40 сторонникам Навального в Волгограде. Накануне митинга, 22 января, глава местного штаба Навального Евгений Кочегин и активистка Мария Худоярова получили по семь суток административного ареста.

Акции протеста прошли после ареста Алексея Навального, прилетевшего 17 января из Берлина в Москву. Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

В суд Центрального района 26 января поступило два дела по статье 20.2 КоАП РФ (о нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга. - Прим. "Кавказского узла"), сообщила корреспонденту «Кавказского узла» руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. По одному из дел назначен штраф 10 тысяч рублей, рассмотрение второго отложено на 9 февраля, сказала она.

Участники акции не согласились с решениями суда о штрафах

Активистка Мария Туровец рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что 25 января суд оштрафовал ее на 10 тысяч рублей. По словам активистки, 23 января она "пришла погулять с друзьями", но силовики помешали ей пройти к областной администрации. "Одним гражданам в штатском [...] разрешали проходить, а другим не давали", - рассказала Туровец.

Активистка сказала, что ее задержали после того, как она попыталась пройти. "Меня поймали, арестовали. В автозак я попала в первых рядах. Ребята рассказывали, что на акции было много сотрудников в штатском и они применяли силу - много и необоснованно, а потом передавали задержанных сотрудникам в форме", - сказала Туровец.

Он рассказала, что ее признали виновной по статье о нарушении участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга (по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ) из-за неповиновения силовикам. «Приказы (силовиков) были незаконные. Это была несанкционированная акция силовиков, которые мешали проходу граждан», - считает Туровец.

Активистка рассказала, что вместе с ней в автозаке были «в основном люди 25-35 лет и несколько человек около 40 лет». «Несовершеннолетних в райотделе полиции было человека три, а всего мы насчитали, что нас было там 28", - сказала она.

Один из шести подростков, задержанных на протестной акции в Волгограде, направлен в Центр временного содержания несовершеннолетних, сообщила уполномоченная по правам ребенка в регионе Нина Болдырева. Родители волгоградских школьников ранее рассказали о сообщениях от учителей в мессенджерах об опасности участия детей в митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального, а также о профилактических беседах в школах Волгограда на эту тему. По мнению горожан, это только повысило интерес к акции.

"Суд в субботу (23 января) работал до 22.00 мск вечера. Мое дело и еще нескольких других человек перенесли на 25 января", - отметила Туровец.

Активистка сказала, что подаст жалобу на решение суда без помощи адвокатов.

Уроженец города Иваново Илья рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что суд также оштрафовал его после участия в акции. По словам активиста, он работает картографом и находится в Волгограде в командировке. «На акцию я пришел немного заранее со своими плакатами и встал рядом с памятником [...] Все собрались у памятника, потом пошли в сторону администрации. Там меня задержали рядом с автозаками. В отделении я провел 7,5 часов, в 22.30 мск меня отпустили до понедельника (25 января). Суд оштрафовал меня на 10 тысяч по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ", - сказал активист.

Илья рассказал, что полицейские в громкоговоритель говорили, "что акция не согласована и требовали разойтись". Он посчитал требование полиции необоснованным, так как "мирный протест закреплен в нашей Конституции, люди могут собираться мирно и без оружия в любом формате", и не ушел. "Ко мне подошли сзади, схватили под руки. Я даже не знаю, кто это был [...] Я был в первой десятке задержанных. Когда мы уезжали в отделение, нас было 13, несовершеннолетних не было", - рассказал Илья. Активист сказал, что обжалует штраф.

Юрист Руслан Нурушев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что также оказался в числе оштрафованных на 10 тысяч рублей. "Я не являюсь сторонником Навального, но в целом я противник действующей власти", - сказал он. По словам юриста, он не согласен с поправками в Конституцию, "поэтому вышел против этого".

Инициированные президентом поправки к Конституции были приняты летом, после всероссийского голосования. Это голосование не имеет правовой силы, заявили в краснодарском региональном отделении движения "Голос", указав, что Общественная палата и ЦИК мешали освещению этого процесса и наблюдению за ним. Реальная явка намного меньше объявленной, утверждают представители оппозиции. Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина".

«Меня задержали в числе первых около администрации. В целом к полиции претензий нет, вели себя достаточно корректно [...] Спрашивали, хочу ли свержения власти любыми способами. Я ответил, что сторонник мирного протеста и смены власти. Сказали, что возьмут меня на заметку и поставят на учет как проблемного товарища», - рассказал юрист.

По словам Нурушева, он уже составил апелляционную жалобу и подаст ее в суд самостоятельно.

Волгоград - один из трех городов юга России, где продолжает работать региональные штабы Навального, открытые перед президентскими выборами 2018 года. Тогда команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, указано в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".