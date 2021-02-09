Евгений Кочегин. Фото Федора Куницкого

09 февраля 2021, 04:05

Координатор волгоградского штаба Навального пожаловался на плохие условия в спецприемнике

Арестантам в спецприемнике в Волгограде не хватает чистого постельного белья, нет средств гигиены, больным не выдают лекарства, пожаловался координатор волгоградского штаба Навального Евгений Кочегин. Он сообщил, что обжалует оба административных ареста в Европейском суде по правам человека.

Как писал "Кавказский узел", 29 января Евгений Кочегин после освобождения из спецприемника, где он отбывал семь суток административного ареста, был вновь доставлен в полицию. Причиной повторного задержания Кочегина стала агитация в спецприемнике, сообщил адвокат. Кочегин свою вину не признал. Поздно вечером в тот же день суд на 10 суток арестовал Кочегина, признав его виновным по статье об организации публичного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ). 4 февраля Волгоградский облсуд оставил его под арестом. Кочегина преследуют по политическим мотивам, заявили волгоградские активисты.

8 февраля Евгений Кочегин  вышел из спецприемника для административно задержанных. По словам координатора волгоградского штаба Навального, его встретили пять активистов.

"В спецприемнике терпимо, но обеспечение (арестованных) оставляет желать лучшего", – рассказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, там нет постельного белья. "Если человек не из Волгограда, и ему никто не привез белье, то он будет спать либо на голом матрасе, либо на голой койке", – рассказал Кочегин.

Он рассказал, что во время первого ареста находился в спецприемнике без постельного белья, во второй раз белье ему выдали только после жалобы сотруднику прокуратуры, который принес в камеру активисту предостережение перед митингом 31 января.

23 и 31 января по всей России, в том числе на юге страны, прошли массовые акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. 2 февраля Навальный был приговорен к заключению в колонии – заседание суда в Москве сопровождалось массовыми задержаниями, в том числе журналистов.

"Я пригласил его в камеру, сказал, что постельного белья нет, а какое есть – старое. Всего есть шесть-семь комплектов на весь спецприемник, а там размещают 90-100 человек. Мне выдали один комплект, и не стирали его ни разу", – посетовал активист.

Он также рассказал, что поначалу там не было даже туалетной бумаги, но после визита сотрудника прокуратуры она появилась.

Кочегин сказал, что в камере было тепло, однако он все же заболел. "Я попросил лекарства от горла и от насморка, но мне ничего не дали. Со мной лежал человек с тахикардией, но ему тоже давали только то, что родственники приносили", – сказал он.

Активист рассказал, что отбывал арест в четырех разных камерах, где максимум было по шесть человек.

По его словам, в суд перед вторым арестом был приглашен свидетель из числа отбывающих наказание в спецприемнике, и он сказал судье неправду. "Я общался с ним один или два дня, когда мы вместе содержались в камере. Согласно материалам дела, я якобы общался с ним 25 января, однако тогда я его еще не знал. Якобы я агитировал его в прогулочном дворике. Мы затребовали видеозаписи, где четко видно, что я стою в одном углу прогулочного дворика, а он – в прямо противоположном, между нами – метров шесть-семь и другие люди [...] Тем не менее, судья заявила, что "видеозапись не доказывает, что Кочегин не общался с [арестованным]", – рассказал активист.

Кочегин сообщил, что подаст жалобу на аресты в Европейский суд по правам человека.

По словам активиста, он планирует продолжить работу в штабе. "У них была цель запугать и дезорганизовать нас", – отметил Кочегин.

Волгоград – один из трех городов юга России, где продолжают работать региональные штабы Навального, открытые перед президентскими выборами 2018 года. Тогда команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, указано в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа опубликованы на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Суд утвердил штраф волгоградскому активисту за участие в нежелательной организации", "Волгоградские активисты пожаловались на силовиков после задержания", "Волгоградцы назвали среди причин выхода на акцию нищету и беззаконие".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

09 февраля 2021, 10:42

09 февраля 2021, 10:27

09 февраля 2021, 09:25

09 февраля 2021, 08:35

  • Омбудсмены заинтересовались видео о помолвке девочки в Грузии

    Уполномоченный по правам человека в Азербайджане обратился к грузинскому коллеге после публикации видео о помолвке в Грузии 11-летней азербайджанской девочки и 15-летнего мальчика и потребовал провести расследование. Аппарат омбудсмена Грузии начал проверку этих сведений.

09 февраля 2021, 07:35

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи