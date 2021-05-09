Волгоградский активист провел пикет в поддержку Навального

09 мая 2021, 19:59

Активист Владимир Тельпук вышел на пикет в Волгограде с требованием освободить Алексея Навального из колонии. Часть прохожих поддержала пикетчика, однако некоторые сочли, что День Победы является не лучшим временем для политических акций.

Как писал "Кавказский узел", волгоградские активисты регулярно проводят одиночные пикеты. 1 мая Галина Тихенко, Владимир Тельпук, Галина Заболотнева и Владимир Васильченко в ходе пикетов отметили, что активисты, адвокаты, журналисты, муниципальные депутаты в России подвергаются преследованиям, а борьба Алексея Навального с коррупцией объявляется экстремизмом.

Активист Владимир Тельпук сегодня с 14:30 до 15:30 мск провел одиночный пикет на аллее Героев в Центральном районе Волгограда. Он стоял с плакатами "Борьба с коррупцией – это экстремизм?" и "Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм. Д. Оруэлл".

"Я выступаю за освобождение политического заключенного Алексея Навального. Человек сидит за правду, которую он рассказывал о коррупционной власти. Это недопустимо. За правду надо не сажать, а награждать", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Владимир Тельпук.

30 апреля Росфинмониторинг включил штабы Навального в список юридических лиц, причастных к терроризму и экстремизму. На 17 мая назначено заседание суда по иску прокуратуры о запрете деятельности штабов оппозиционера как экстремистских организаций. О сторонниках Навального на юге России и, в частности, о волгоградском штабе оппозиционера, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

На вопрос, почему акция проходит в День Победы, активист ответил, что воскресенье – традиционное время для проведения пикетов в центре Волгограда. "С Днем Победы мой пикет не связан. Мы обычно проводим наши акции протеста по выходным. Это воскресенье не стало исключением", - пояснил Тельпук.

К пикетчику подошли три офицера полиции. Один из них попросил назвать фамилию, и, когда Тельпук представился, полицейские, махнув рукой, от него отошли. На аллее Героев гуляли волгоградцы, праздновавшие день Победы. Многие шли от площади Павших борцов к верхней террасе Центральной набережной, где в это время проходил праздничный концерт. Некоторые прохожие останавливались у места пикета и выражали свое отношение к акции протеста. Одна пенсионерка попыталась опрокинуть плакат, прислоненный к бордюру. Тельпук попросил ее "не хулиганить".

"Идите работайте лучше, чем здесь стоять с такими плакатами. Воду мутите, людей с толку сбиваете. Я сейчас милицию позову", - возмутилась женщина, не назвавшая своего имени.

Ее муж, представившийся Андреем Степановичем, заступился за активиста, высказав ему слова поддержки. "Моя жена просто не поняла, против чего выступает этот человек. Мы, старики, живем на мизерные пенсии. Столько за свою жизнь пережили, а нормальной старости не заслужили. Обидно и больно. Особенно в День Победы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Студенты Егор Антоненко и Сергей Бузанов поддержали требования Владимира Тельпука. "Мы его здесь на каждых выходных видим. Всегда поддерживаем. Считаем, что в России много политических заключенных. И это неправильно. Постепенно нарастают репрессии в стране", - сказал Егор.

"Мы тоже выступаем за освобождение Навального. Хотя его националистическая позиция многих отталкивает, но он все же говорит правду о коррупции", - отметил Сергей.

День Победы - не время для политических акций, считает бухгалтер коммерческой фирмы Антонина Мельникова. В руках она держала флажок с портретом прадеда, воевавшего в составе Первого Украинского фронта. "Не время и не место для протеста. Зачем надо было вспоминать о Навальном в день Победы, не понимаю. Это темы из разных плоскостей", - заявила женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Подобные акции "совсем не портят праздник", отметил, в свою очередь, временно безработный инженер Сергей Кучинов. "Любое время для праведного протеста приемлемо. Я тоже выступаю за освобождение политических заключенных и Навального, в частности. Страна движется к тоталитаризму. Несменяемость власти развращает элиту и развращает общество", - сказал волгоградец корреспонденту "Кавказского узла".

2 февраля суд в Москве приговорил Навального к 3,5 года колонии взамен назначенного ранее условного наказания по делу "Ив Роше". Правозащитный центр "Мемориал"* признал оппозиционера политзаключенным. Перед этим, январе, в России прошли массовые акции в поддержку оппозиционера, признанные политологами самыми массовыми за последние десятилетия. 16 февраля 2021 года палата из семи судей решила в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства дать указание России в соответствии с Правилом 39 Регламента суда освободить заявителя, указано на сайте ЕСПЧ. С 31 марта Навальный проводил голодовку в колонии, требуя допустить к нему приглашенного врача. После массовых протестов 21 апреля и уступок со стороны ФСИН оппозиционер прекратил голодовку.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на странице "Преследование активистов". В материале "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на 10 проблем, непосредственно связанных с Кавказом.

* - решением Минюста РФ организация внесена в реестр НКО, выполняющих роль иноагента.