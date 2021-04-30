Плакаты участников акции в поддержку Навального. Абстрактная иллюстрация. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

30 апреля 2021, 14:55

Штабы Навального включены в перечень экстремистских организаций

Росфинмониторинг включил сегодня "Штабы Навального" в список юридических лиц, причастных к терроризму и экстремизму. Заседание суда по иску прокуратуры о запрете деятельности штабов оппозиционера назначено на 17 мая.

Как писал "Кавказский узел", перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе пять на юге России. К январю 2021 года, когда по всей России начались массовые акции против задержания оппозиционера, на юге страны работали лишь три штаба — в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону. 11 апреля открылся штаб Навального в столице Дагестана Махачкале. 26 апреля прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального на фоне подготовки Мосгорсуда к рассмотрению иска о признании их экстремистской организацией. Ростовский, волгоградский и краснодарский штаб, не дожидаясь решения суда, объявили о полном прекращении работы. Штаб Навального в Махачкале лишился помещения и перешел на дистанционную работу.

Признание штабов Навального экстремистскими организациями будет означать, что любое действие российских граждан, которое правоохранительные органы сочтут участием в деятельности этих структур, будет преступлением, пояснил ранее директор информационно-аналитического центра "Сова"* Александр Верховский. Он отметил, что активистов начнут привлекать к ответственности после того, как Минюст внесет организации в соответствующий перечень на своем сайте.

Росфинмониторинг включил сегодня общественную организацию "Штабы Навального" в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремистской деятельности, следует из информации на сайте ведомства.

На самом деле штабов Навального как некоей общественной организации не существует, настаивает глава штабов Леонид Волков. "Нет такой организации - «Штабы Навального», а есть фонд - «Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ)»*, который юридически обеспечивает деятельность [штабов]", — процитировала Волкова 26 апреля "Новая газета". Список Росфинмониторинга пополняется по запросу Генпрокуратуры и региональных прокуратур, Следственного комитета России, МВД или Минюста, при этом ведомства должны предоставлять соответствующее обоснование, указано в сегодняшней публикации издания.

Сегодня в Мосгорсуде прошла беседа по иску прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией"*, Фонда защиты прав граждан и "Штабов Навального" экстремистскими организациями. Заседание по существу состоится 17 мая, передал ТАСС.

После открытия штабов Навального на юге России волонтеры регулярно заявляли о провокациях со стороны, как различных групп людей, так и сотрудников полиции. При этом они озвучили готовность продолжить работу, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов", а материалы об акциях в поддержку Навального – на странице "Акции Навального".

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Ростовский суд оставил в силе арест сторонников Навального", "Активистка из Геленджика пожаловалась на избиение после акции в поддержку Навального", "Ставропольские активисты сообщили подробности задержаний на акции в поддержку Навального".

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