Волгоградцы в день рождения Навального* провели "протестную прогулку"

04 июня 2023, 18:16

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Жители Волгограда, сочувствующие Алексею Навальному, в его день рождения провели тайную "протестную прогулку". Отказ от открытых акций солидарности они объяснили боязнью уголовного преследования.

Как писал "Кавказский узел", сегодня исполнилось 47 лет Алексею Навальному, и силовики во многих городах России задерживают активистов на акциях солидарности с осужденным политиком. В Волгограде была доставлена в отдел полиции местная жительница Анна Семионова, вышедшая с плакатом "Ты не один. С днем рождения".

Штабы Навального признаны экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Перед этим решением, 26 апреля 2021 года, прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального на фоне подготовки Мосгорсуда к рассмотрению иска о признании их экстремистской организацией. Ростовский, волгоградский и краснодарский штаб, не дожидаясь решения суда, объявили о полном прекращении работы.

В Волгограде группа людей провела сегодня акцию солидарности с Навальным в виде «протестной прогулки». Ранее местные сторонники Навального обычно собирались у площади Павших Борцов. Корреспондент «Кавказского узла» сегодня прибыл туда в анонсированное активистами время, но групп активистов там не было. Проходили мимо лишь парочки студентов и несколько молодых людей.

Двое полицейских ходили вдоль площади и по Аллее Героев, других сотрудников полиции не было видно, передал корреспондент "Кавказского узла". Дважды мимо площадки проезжал автомобиль ДПС с включенными проблесковыми маячками.

Один из прохожих был остановлен полицейскими для проверки документов. "Не знаю, почему остановили. Причин не объяснили. Вот по базе данных пробивают", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» мужчина, отказавшийся назваться. Полицейские по телефону решали вопрос о задержании мужчины, но затем вернули ему документы и отпустили.

За пределами площадки к корреспонденту "Кавказского узла" подошла женщина, представившаяся Еленой. Она рассказала, что в этом году день рождения Алексея Навального его волгоградские сторонники не будут отмечать открыто.

"Вы не увидите здесь ни групп протестующих, ни людей с плакатами, ни винтилова [задержания активистов]. Сейчас такие акции небезопасны. Мы проводим «закрытую акцию». Договорились, что проходя через эту площадку, будем подавать друг другу «тайный» знак, чтобы определить своих. Собираемся через 10 минут в другом месте. Там решим, что будем делать дальше", - рассказала Елена.

В названном ею месте, во дворе одного из домов, собрались около 30 человек - в основном молодые люди, но были и люди старшего возраста. Пенсионер, представившийся Олегом Сергеевичем, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что узнал об акции из соцсетей.

"Я не сторонник Навального, его идеи не разделяю. Но я считаю его политическим заключенным. Его отправили в колонию незаконно. Поэтому я - за его скорейшее освобождение", - сказал Олег Сергеевич.

Пенсионер отметил, что выступать открыто с этими заявлениями не решился, так как «время настало такое, что могут уголовную статью пришить». "А я тюрьму уже не переживу – слишком много хронических болячек у меня, и лет мне много. И жена-инвалид на иждивении. Не с кем ее оставить", - сказал мужчина.

Студент колледжа Антон пришел на акцию с друзьями. Он отметил, что в этом году акция проходит «совсем уж подпольно». "Я участвовал в акциях Навального еще школьником. Всегда был за него. Когда узнал, что его посадили, полностью разочаровался в нашем правосудии. Сейчас же в условиях этой спецоперации в Украине выражать свои взгляды открыто стало небезопасно. И ладно бы административный штраф там заплатить, но сейчас людей реально сажают по уголовным статьям за протесты", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Его товарищ, пожелавший не называть своего имени, признался, что «реально» боится задержания. "Могут запросто из колледжа выгнать с волчьим билетом. И куда мне без профессии и образования податься? Нет. Я не герой. Баррикады строить не буду", - объяснил свою позицию молодой человек.

Молодая женщина, которая представилась Антониной, на акцию пришла с другом Егором. Оба сказали, что поддерживают Алексея Навального и разделяют его политические взгляды.

"Репрессии в стране усиливаются. Боюсь, что скоро они станут массовыми. Поэтому мы сейчас не выступаем открыто. Хотя нас, наверняка, по прошлым акциям внесли в черный список. […] Думаем уезжать из России", - сказала Антонина.

Ее спутник Егор сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что Алексея Навального стал поддерживать с первых лет его «вхождения в политику». "Все сразу навалилось на нашу страну: ковид-пандемия, суд над Навальным и другими политзаключенными, эта так называемая спецоперация... Россия переживает очередной трагический период своей истории. Быстрей бы он закончился", - сказал молодой человек.

После этого одна из присутствующих попросила корреспондента "Кавказского узла" уйти, так как группа собравшихся решила обсудить, в каком кафе они будут отмечать день рождения Алексея Навального. "Мы отметим это событие в тесном кругу среди своих", - пояснила она.

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* Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая была включена в реестр иностранных агентов, признана экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных.

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