Авиакомпания Red Wings отложила полеты в Грузию

02 июня 2023, 13:30

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Российская авиакомпания Red Wings перенесла запуск прямых рейсов в Грузию на две недели.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая власти Грузии разрешили авиакомпании Georgian Airways полеты в Россию. В тот же день в Грузии прошли две акции протеста против возобновления авиасообщения с Россией. 19 мая российская авиакомпания "Азимут" выполнила рейс Москва – Тбилиси, который стал первым прямым рейсом из России в Грузию с 2019 года. В тот же день также стало известно, что Грузия выдала разрешение на рейсы и второй российской авиакомпании - Red Wings. Члены и сторонники оппозиционной партии "Дроа" провели акцию протеста в аэропорту и попытались прорвать кордон полиции и ворваться в здание. Силовики задержали не менее шести человек, сообщила лидер партии "Дроа". Неправительственные организации заявили, что авиасообщение с Россией противоречит планам евроинтеграции Грузии.

Авиакомпания Red Wings на две недели отложила запуск прямых рейсов в Грузию согласно обновленному плану полетов, сообщает АТОР.

Полеты из Сочи в Тбилиси теперь запланированы с 15 июня, они будут выполняться по понедельникам и четвергам. Вылеты из Москвы в Кутаиси начнутся с 16 июня. Рейсы предполагаются трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Билетов в продаже на рейсы по этим направлениям пока нет, пишет сегодня РИА "Новости".

Напомним, 10 мая Владимир Путин отменил с 15 мая запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года. Также он подписал указ о том, что граждане Грузии с 15 мая могут въезжать в Россию без оформления виз на срок до 90 дней, за исключением трудовых мигрантов. К полетам в Грузию будут допущены не находящиеся под санкциями российские авиакомпании и самолеты, заявила замминистра экономики Грузии. Представители оппозиции на митинге заявили, что Грузия нацелена на вступление в Евросоюз, а возобновление полетов российских авиакомпаний может помешать евроинтеграции страны.

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