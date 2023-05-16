Georgian Airways получила разрешение на полеты в Россию

16 мая 2023, 14:35

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Грузинской авиакомпании Georgian Airways разрешены полеты в Россию, первый рейс в Москву запланирован на 20 мая, объявило Агентство гражданской авиации Грузии. Оппозиционная партия "Дроа" анонсировала акцию протеста в день прибытия первого рейса российской компании "Азимут".

Как писал "Кавказский узел", 15 мая Грузинское агентство гражданской авиации выдало российской авиакомпании "Азимут" разрешение на полеты в Грузию. Разрешения полетов запросила также российская компания Red Wings. По данным агентства, первый рейс "Азимута" Москва – Тбилиси - Москва запланирован на 17 мая и будет осуществляться семь раз в неделю. "Азимут" на своем сайте открыл продажи билетов в Тбилиси с 19 мая.

Разрешения на полеты по маршруту Москва - Тбилиси - Москва запросили пять авиакомпаний, в том числе "Азимут" и грузинская авиакомпания Georgian Airways.

Агентство гражданской авиации Грузии сегодня выдало компании Georgian Airways разрешение на полеты в Россию, сообщило ведомство. Согласно заявлению агентства, Georgian Airways начнет полеты по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси с 20 мая, рейсы будут выполняться семь раз в неделю, информирует "ИнтерпрессНьюс".

Прибытие первого рейса из Москвы в аэропорту Тбилиси запланировано на 19 мая, и оппозиционная партия "Дроа" заявила, что встретит рейс акцией протеста, пишет сегодня "Новости-Грузия".

"Дроа" назначила сбор протестующих на 12 часов (11 мск) на площади Первой Республики, откуда колонна машин направится в аэропорт. "Мы не имеем ничего против пассажиров, это не наше дело, кому и куда лететь, но мы покажем России и всему миру, что этот самолет не встречают с аплодисментами", – приводит издание слова лидера "Дроа" Элене Хоштария.

Напомним, 10 мая Владимир Путин своим указом отменил с 15 мая запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года. Также он подписал указ о том, что граждане Грузии с 15 мая могут въезжать в Россию без оформления виз на срок до 90 дней, за исключением трудовых мигрантов. Минтранс России сообщил, что рейсы в Грузию готовы выполнять семь авиакомпаний. К полетам в Грузию будут допущены не находящиеся под санкциями российские авиакомпании и самолеты, заявила 10 мая замминистра экономики Грузии Мариам Квривишвили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решения Путина провокацией и предложила рассмотреть вопрос о введении виз для россиян. Депутат парламента Хатия Деканоидзе сочла, что отмена визового режима вызвана пророссийской политикой правительства и подчеркнула, что возобновление полетов может привести к санкциям в отношении Грузии.

Представители грузинской оппозиции на митинге заявили 10 мая, что страна нацелена на вступление в Евросоюз, а возобновление полетов российских авиакомпаний может помешать евроинтеграции Грузии.

Запрет на полеты в Грузию действовал с июля 2019 года. Российским авиакомпаниям "временно запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии", говорилось в тексте указа, подписанного Владимиром Путиным.

Авиасообщение между Россией и Грузией приостанавливалось также в 2006 году после обострения отношений между двумя странами. Полеты были возобновлены в 2008 году, затем вновь отменены в августе 2008 года.

В 2008 году Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а парламент Грузии проголосовал за разрыв дипотношений с Россией. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.