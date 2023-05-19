Грузия выдала разрешение на рейсы второй российской авиакомпании

19 мая 2023, 12:57

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Разрешение от агентства гражданской авиации Грузии получила российская компания Red Wings. Прямые рейсы из России в Грузию она сможет выполнять с 2 июня.

Как писал "Кавказский узел", 15 мая грузинское агентство гражданской авиации выдало российской авиакомпании "Азимут" разрешение на полеты в Грузию. "Азимут" на своем сайте открыл продажи билетов в Тбилиси с 19 мая. Разрешения на полеты по маршруту Москва – Тбилиси – Москва запросили пять авиакомпаний. Сегодня состоялся первый за четыре года рейс Москва - Тбилиси.

В Грузии 15 мая прошла акция против возобновления авиаперелетов с Россией. Ее участники заявили, что из-за этого под угрозой международная репутация Грузии и ее перспективы получить статус кандидата на вступление в Евросоюз. Сотрудники Georgian Airways обвинили протестующих против авиасообщения с Россией в травле.

Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской компании Red Wings на выполнение прямых рейсов в страну с 2 июня. Red Wings стала второй после "Азимута" авиакомпанией из России, которая получила право осуществлять прямые рейсы в Грузию, пишет "Коммерсант".

"С июня текущего года авиакомпания Red Wings начинает оперировать по воздушным маршрутам Сочи - Тбилиси - Сочи и Москва - Кутаиси - Москва. Авиакомпания не находится в черном списке Евросоюза", - уточнило агентство гражданской авиации.