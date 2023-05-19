19 мая 2023, 12:57
Грузия выдала разрешение на рейсы второй российской авиакомпании
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
Разрешение от агентства гражданской авиации Грузии получила российская компания Red Wings. Прямые рейсы из России в Грузию она сможет выполнять с 2 июня.
Как писал "Кавказский узел", 15 мая грузинское агентство гражданской авиации выдало российской авиакомпании "Азимут" разрешение на полеты в Грузию. "Азимут" на своем сайте открыл продажи билетов в Тбилиси с 19 мая. Разрешения на полеты по маршруту Москва – Тбилиси – Москва запросили пять авиакомпаний. Сегодня состоялся первый за четыре года рейс Москва - Тбилиси.
В Грузии 15 мая прошла акция против возобновления авиаперелетов с Россией. Ее участники заявили, что из-за этого под угрозой международная репутация Грузии и ее перспективы получить статус кандидата на вступление в Евросоюз. Сотрудники Georgian Airways обвинили протестующих против авиасообщения с Россией в травле.
Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской компании Red Wings на выполнение прямых рейсов в страну с 2 июня. Red Wings стала второй после "Азимута" авиакомпанией из России, которая получила право осуществлять прямые рейсы в Грузию, пишет "Коммерсант".
"С июня текущего года авиакомпания Red Wings начинает оперировать по воздушным маршрутам Сочи - Тбилиси - Сочи и Москва - Кутаиси - Москва. Авиакомпания не находится в черном списке Евросоюза", - уточнило агентство гражданской авиации.
Напомним, запрет на полеты в Грузию действовал с июля 2019 года. Российским авиакомпаниям "временно запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии", говорилось в тексте указа, подписанного Владимиром Путиным.
Авиасообщение между Россией и Грузией приостанавливалось также в 2006 году после обострения отношений между двумя странами. Полеты были возобновлены в 2008 году, затем вновь отменены в августе 2008 года.
В 2008 году Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а парламент Грузии проголосовал за разрыв дипотношений с Россией. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.
Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: "Кавказский узел"