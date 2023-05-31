Армянские аналитики поспорили о целях запрета собраний в Нагорном Карабахе

31 мая 2023, 20:32

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Президент Нагорного Карабаха указами о запрете собраний и ограничении свободы мнений пытается удержать республику от политических потрясений, счел политолог Армен Варданян. Новые запреты связаны с угрозами безопасности и риском терактов, указала политический обозреватель Наира Айрумян.

Как писал "Кавказский узел", президент Нагорного Карабаха 26 мая Араик Арутюнян подписал указы об ограничении свободы собраний и свободы выражения мнений в условиях военного положения.

Согласно указу президента запрещаются все виды собраний, кроме тех, которые организуются с целью реализации права народа Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") на самоопределение, в праздничные и памятные дни Республики Арцах, которые могут проходить только с разрешения правительства Республики Арцах. Другим указом президента ограничивается свобода выражения мнений, запрещается поиск, получение и распространение в любом средстве информации сведений и пропаганда против обороноспособности, безопасности, территориальной целостности, суверенитета, конституционного или общественного порядка, нормального развития экономики Республики Арцах, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте президента Нагорного Карабаха 26 мая. По данным на 20.10 мск 31 мая, полного текста указов на сайте главы непризнанной республики в разделе "Документы" не содержится.

Участившиеся в последнее время протесты заставили власти Нагорного Карабаха запретить свободу собраний, чтобы удержать страну от потрясений, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политолог Армен Варданян.

По его мнению, это вынужденный шаг, учитывая тяжелую ситуацию в Нагорном Карабахе и шаткую позицию властей непризнанной республики. "Недавно заявку на власть подал и Самвел Бабаян, который является лидером второй по величине фракции в парламенте Арцаха. Он нестандартный политический деятель, и не исключено, что сможет взять власть нестандартными способами", - отметил он.

23 февраля президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян отправил в отставку госминистра Рубена Варданяна, который занимал эту должность около четырех месяцев. Пост госминистра занял генпрокурор Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян. 15 мая сторонники бывшего министра обороны Самвела Бабаяна на митинге в Степанакерте потребовали от президента Нагорного Карабаха назначить Бабаяна госминистром. Президент Араик Арутюнян в тот же день заявил о готовности обсудить предложение участников митинга, и протестующие согласились ждать его решения в течение 10 дней. Как следует из данных на сайте президента Нагорного Карабаха на 20.10 мск 31 мая, Арутюнян не объявлял о решении назначить Бабаяна на пост госминистра.

Хоть митинг Бабаяна и был малочисленным, но эффект снежного кома мог бы вызвать последствия, тем более, что он активно встречался и мог привлечь к себе новых сторонников, предположил политолог. "Арцахские власти опасаются и пытаются поставить преграды", - пояснил Варданян.

Политический обозреватель Наира Айрумян связала указ на запрет на свободу собраний с угрозами безопасности. "Во внутриполитическом плане нет каких-либо сил, с которыми Араик Арутюнян не мог бы договориться или заключить соглашение, в том числе и с Бабаяном. Помимо этого в Арцахе нет прецедента, чтобы протесты повлияли на принятие политического решения", - заявила он корреспонденту "Кавказского узла".

Митинг Рубена Варданяна собрал, по оценке организаторов, порядка 50 тысяч человек, но они не повлияли на принятие политического решения, добавила Айрумян. "Нет критериев, сколько должны собраться, чтобы повлиять. Скорей всего, это сделано из соображений безопасности. Полагаю, у властей есть информация о возможных угрозах на митингах. Поэтому решили ввести запрет, чтобы исключить соблазн теракта", - пояснила политобозреватель.

Мировое сообщество должно добиться выполнения Азербайджаном решения Международного уголовного суда и соглашения от 9 ноября 2020 года, заявили участники митинга 9 мая в Степанакерте. Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян призвал российских миротворцев выполнять "как следует" свою миссию. По оценке представителя МВД Нагорного Карабаха, на акцию собрались десятки тысяч людей.

Запрет о распространение сведений и пропаганде против обороноспособности, безопасности, территориальной целостности и суверенитета не связан с попыткой пресечь распространение сведений об армии, полагает Армен Варданян. "Информация об армии является государственной тайной и ее распространение уголовно наказуемо. Этот указ, на мой взгляд, попытка оградить информацию, анализ которой дает противнику преимущества. Например, на митингах, в прямых эфирах, критикуя ситуацию в стране, в частности, отсутствия того или иного вооружения, политики делают заявления, которыми противник может воспользоваться", - пояснил политолог.

Наира Айрумян считает, что этот указ - "заслон для тех, кто ставит под сомнение суверенитет и обороноспособность Арцаха или же призывал к интеграции Арцаха в Азербайджан". "Бытует мнение, что Алиев нашел союзника в Армении, и теперь ищет союзника в Арцахе. Несмотря на репрессивность указа, его цель – огородить Арцах от вероятных союзников Алиева", - отметила Айрумян.

Политобозреватель назвала этот указ "политическим шагом на упреждение". "Когда подписывают указы, прописывают, кто должен обеспечивать контроль. В этом же случае, политических или правовых последствий, на мой взгляд, не будет. Это всего лишь психологическое воздействие на тех, кто задумывал или кого пытаются провоцировать на беспорядки или изменение политического курса, отказа от конституционных ценностей", - заключила она.

"Кавказский узел" также писал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая заявил, что жители Нагорного Карабаха должны подчиняться законодательству Азербайджана, а военные готовы провести спецоперацию для восстановления законности на этой территории. Президент и парламент Нагорного Карабаха избраны народом, и требование президента Азербайджана о роспуске органов власти незаконно, заявила пресс-секретарь президента непризнанной республики.

Угрозами о спецоперации в Карабахе Ильхам Алиев пытается добиться выгодных для Баку условий на фоне конфликта Запада и России, но это отдаляет подписание мирного договора, считают армянские политологи. Азербайджанские аналитики не исключили военную эскалацию в Карабахе, отметив, что мирные переговоры Армении и Азербайджана зашли в тупик.

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