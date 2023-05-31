Условия подготовки к апелляции Арашуковых смягчены после жалоб защиты

31 мая 2023, 14:55

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После жалоб в несколько инстанций Рауфа и Рауля Арашуковых перестали возить для изучения судебных протоколов в суд и вынуждать подолгу находиться там в наручниках, рассказали защитники. Раулю Арашукову также больше не мешают совершать намаз в камере, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая адвокат Анна Ставицкая пожаловалась в Генпрокуратуру на то, что ее подзащитного Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова по много часов держат в наручниках, что делает невозможным их знакомство с судебным протоколом для подготовки апелляционной жалобы. Кроме того, ранее осужденных знакомили с протоколом в СИЗО, а 12 мая "по неизвестным причинам" вывезли для ознакомления с протоколом в Мосгорсуд, где ознакомление предложили проводить в наручниках, закрепленных на обеих руках и пристегнутых к стене.

В апреле Рауль Арашуков столкнулся в московском СИЗО "Лефортово" с запретом совершать ночной намаз, положенный в месяц поста Рамадан, сообщила его адвокат. Она пояснила, что по распорядку учреждения в ночное время нельзя вставать с кровати.

Арашуковых перестали возить в суд для ознакомления с протоколами заседаний, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Рауля Арашукова Владимир Постанюк. "В настоящее время в СИЗО приезжает сотрудник суда, и в кабинете для работы с подзащитными через планшет они прослушивают аудиозапись протокола судебного заседания и сверяют с протоколом судебного заседания, записанном на бумажном носителе. Так как суд шёл в общем целый год, то изучение протоколов может занять около трех месяцев. А началось изучение с конца апреля и, не считая майских каникул, оно происходит четыре с половиной дня в неделю. В пятницу, помимо изучения протоколов, адвокаты встречаются с подзащитными, чтобы обсудить дальнейшие действия", - рассказал он.

Суть жалобы Арашуковых была в том, что начало ознакомления с протоколами было таким же, как сейчас - в СИЗО. "Но потом не знаю кем было принято решение вывозить Арашуковых в суд. Такая форма тоже допустима. Обычно привозят в суд, поднимают в зал заседаний и там знакомятся с протоколами. С Арашуковыми же поступили иначе. Их привозили в суд, но в зал не поднимали. Оставляли в конвойном помещении в подвале Мосгорсуда. Наручниками пристёгивали к решётке. И это было крайне неудобно для работы с протоколами. Освещение там неважное. Невозможно было даже нормально перелистнуть листы дела. К тому же они как религиозные люди хотели бы совершать намаз, но это было невозможно. Даже поесть нормально невозможно было в наручниках", - сообщил Владимир Постанюк.

Адвокаты обратились с жалобами сразу в несколько инстанций, отметил он. "Я позвонил в ОНК (общественную наблюдательную комиссию. – Прим. "Кавказского узла"). Анна Ставицкая в Генпрокуратуру послала жалобу. Адвокат Малиновская непосредственно в суд обратилась. В результате сейчас сотрудник суда приезжает, и в нормальной, спокойной обстановке проводится ознакомление", - сообщил Постанюк.

При этом на жалобу о затруднениях для совершения ночного намаза в СИЗО защитники официального ответа не получили, добавил адвокат. "Но чинение препятствий для совершения молитвы было прекращено. То есть они выполняют все необходимые ритуалы в своё время. Почему это произошло, мы не знаем", - сказал Владимир Постанюк.

По его словам, пока никто из фигурантов общего с Арашуковыми дела полную апелляционную жалобу не подал. "Все без исключения подали краткую жалобу на приговор. И все внимательно изучают протокол судебного заседания. И почти все вдобавок прослушивают аудиозапись заседания, которая должна подтверждать достоверность зафиксированного на бумаге протокола", - пояснил адвокат.

27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Рауфа и Рауля Арашуковых. Защита обжаловала приговор. В день приговора Арашуковым Мосгорсуд огласил приговоры и четырем другим подсудимым по делу. Бывший глава управления СКР по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов и бывший начальник республиканского ЦПЭ Тимур Бетуганов приговорены к 22 годам колонии, бывший следователь СКР Андрей Филиппов – к 6,5 года колонии, бывший директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев - к пяти годам.

Адвокат Анна Ставицкая подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что жалобы возымели действие. "Я еще обратилась в СПЧ (Совет по правам человека. – Прим. "Кавказского узла"), и СПЧ направил запрос в Мосгорсуд. Видимо, совокупность действий сыграла роль. Возить в суд перестали. Пока все знакомятся с протоколами", - сказала она.

Адвокат Казбека Булатова Александр Самухов сообщил, что ему предоставили сокращенный срок ознакомления с протоколами. "Насколько мне известно, судом все участники процесса, за исключением меня, были ограничены в ознакомлении с протоколом судебного заседания [сроком] до 30 мая. Я же был ограничен [сроком до] 19 мая. Почему так, ответить не готов, но это явное нарушение моих прав как самостоятельного участника данного процесса. Ознакомление было организовано нормально у Казбека Ахматовича, никаких проблем не было", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Самухов, по его словам, подал замечания на протокол судебного заседания и ходатайство о продлении ему срока ознакомления с протоколом. "Ввиду того, что мне не удалось за столь короткий срок изучить протокол, содержащий более 2,5 тысячи листов. Все нарушения на данной стадии будут мной отражены в апелляционной жалобе", - рассказал он.

О препятствиях для совершения ночного намаза Рауль Арашуков говорил в беседах с членами ОНК, но отдельной официальной жалобы в ОНК на это не было, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" член ОНК Ева Меркачёва. "Правила внутреннего распорядка запрещают после отбоя в 22 [часа] чем-то заниматься. Не важно, что он [арестованный] делает - смотрит телевизор, поёт песни или совершает молитву, получается, что это нарушает правила", - пояснила она.

Тем не менее, по ее словам, вопрос о совершении молитвы в СИЗО решается по-разному на усмотрение сотрудников. "Мы и раньше поднимали этот вопрос. И в разных изоляторах разное отношение. В каких-то СИЗО сотрудники лояльно относятся к совершению намаза в ночное время. Но кто-то настаивает, что правила внутреннего распорядка должны быть превалирующими. При этом они приводили мнения каких-то муфтиев, которые считают, что человек освобождается от совершения каких-то действий, если это входит в противоречие с режимом учреждений", - рассказала Меркачёва.

Напомним, 23 сентября 2022 года присяжные сочли доказанной причастность Рауфа и Рауля Арашуковых к убийствам зампредседателя движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Арашуковы отказались признать вину. Подробнее об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

На "Кавказском узле" опубликованы также биографические справки о Рауфе Арашукове и Рауле Арашукове.

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