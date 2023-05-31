Защита жителя Дагестана назвала сфабрикованным дело о терроризме

31 мая 2023, 10:57

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Дело об организации террористической ячейки, за которую осуждены четыре жителя Дагестана, было сфабрикованным, заявил адвокат. По меньшей мере двое из обвиняемых подверглись давлению и пыткам, указал он.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд России оставил в силе приговор уроженцам Кизилюртовского района Джамалудину и Тажудину Тажудиновым, Хабибу Гаджиеву и Алимагомеду Шейхову, осужденным за организацию террористического сообщества. Подсудимые признаны виновными необоснованно, так дали следователям показания под пытками, заявила их защита.

В декабре 2021 года Хабиб Гаджиев был приговорен к 19 годам лишения свободы, Тажудин Тажудинов - к 17 годам, Алимагомед Шейхов и Джамалудин Тажудинов - к 16 годам. Каждому из них также был назначен штраф в 200 тысяч рублей. Подсудимые не признали вину.

Адвокат Алимагомеда Шейхова Александр Куюмджи подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что в отношении его подзащитного предпринимались "недопустимые меры психологического воздействия". Также, по его словам, экспертиза подтвердила избиение Хабиба Гаджиева.

"Доказательства были в отношении Гаджиева, что его били. Имеется экспертиза по нему. Остальные об этом заявляли в показаниях", - сообщил Куюмджи.

Он отметил, что все инстанции обжалования приговора пройдены. "В том числе и кассация", - добавил адвокат.

По данным суда, в апреле 2015 года в Сирии Гаджиев, "придерживаясь радикальных религиозных взглядов", примкнул к боевикам запрещенной террористической организации "Исламское государство" и до ноября 2015 года принимал участие в ее деятельности. Затем он уехал в Турцию и Египет, а в ноябре 2017 года прибыл в Россию. В начале 2018 года Хабиб Гаджиев и остальные подсудимые создали незаконное вооруженное формирование, которым руководил Тажудин Тажудинов.

Только одному из обвиняемых инкриминировали поездку в Сирию, сказал Александр Куюмджи. "Никого, кроме одного из них - по-моему, Гаджиева - не обвиняли, что были в Сирии. Но и то вопрос - был он там или нет Основная канва обвинения — это подготовка к совершению терактов в Дагестане, и плюс хранение оружия, создание преступного сообщества и тому подобное. Букет обвинений", - рассказал он.

По мнению адвоката, все обвинения в отношении молодых людей сфабрикованы. "Доводы обвинения в деле не просто надуманны, они сфабрикованы, откровенно сфальсифицированы. И это однозначно. Тому есть целый ряд доказательств. Но кто бы на них обращал внимание?" - посетовал Куюмджи.

Адвокат Хабиба Гаджиева в Верховном суде заявила, что его вина не доказана, поскольку суд необоснованно отказался допрашивать жителей Турции, которые бы подтвердили, что Гаджиев не воевал в Сирии на стороне боевиков. Также защита заявила, что уроженец Дагестана подписал заранее подготовленные протоколы, которые по содержанию были практически одинаковыми.

По словам Куюмджи, молодые люди были знакомы ранее. "Они все из одного населенного пункта. Шейхову за 30 лет. У него жена и двое маленьких детей. Но в итоге ему присудили 15 лет лишения свободы", - сказал он.

Адвокаты и родственники остальных осужденных недоступны для комментариев, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

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