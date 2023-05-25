Осужденные за терроризм уроженцы Дагестана заявили о пытках

25 мая 2023, 13:33

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Уроженцы Кизилюртовского района Джамалудин и Тажудин Тажудиновы, Хабиб Гаджиев и Алимагомед Шейхов признаны судом виновными в организации террористического сообщества необоснованно, так как во время следствия дали показания под пытками, заявила их защита.

Как информировал "Кавказский узел", 28 декабря 2021 года стало известно, что военный суд в Ростове-на-Дону признал виновными в организации террористического сообщества жителей Дагестана Джамалудина и Тажудина Тажудиновых, Хабиба Гаджиева, а также Алимагомеда Шейхова. Они были приговорены к длительным срокам заключения.

По версии следствия, уроженцы Кизилюртовского района 25-летний Джамалудин Тажудинов, 27-летний Тажудин Тажудинов, 33-летний Хабиб Гаджиев и 39-летний Алимагомед Шейхов проходили обучение в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия, организации незаконного вооруженного формирования, незаконном обороте взрывчатых веществ, участии в деятельности террористической организации и организации террористического сообщества. Тажудиновы и Шейхов были также обвинены в подготовке к покушению на силовиков.

Верховный суд России оставил в силе приговор Южного окружного военного суда, вынесенный ранее Джамалудину и Тажудину Тажудиновым, Гаджиеву и Шейхову. Их адвокаты заявили о фальсификации дела и пытках подзащитных. Уроженцы Дагестана указали, что на следствии дали признательные показания под пытками. Во время суда они отказались от этих показаний, передали сегодня "Кавказ. Реалии"*.

Защита уроженцев Дагестана обжаловала приговор Южного окружного военного суда в Верховном суде России. "Из показаний следователя, дознавателя, сотрудников полиции и других следует, что при задержании и в ходе производства следственных действий каких-либо незаконных мер воздействия к Гаджиеву, Тажудинову, Тажудинову и Шейхову, связанных с применением насилия в целях принуждения к самооговору и оговору друг друга, не применялось", – заявил суд.

При этом суд объяснил техническими причинами то, что съемка на видео следственных действий велась не полностью.

Адвокат Хабиба Гаджиева в Верховном суде заявила, что его вина не доказана, поскольку суд необоснованно отказался допрашивать жителей Турции, которые бы подтвердили, что Гаджиев не воевал в Сирии на стороне боевиков. Также защита заявила, что уроженец Дагестана подписал заранее подготовленные протоколы, которые по содержанию были практически одинаковыми.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"**.

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