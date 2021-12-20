Южный окружной военный суд. 20 декабря 2021 г. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

20 декабря 2021, 21:27

Житель Адыгеи осужден за оправдание терроризма

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к крупному штрафу жителя Адыгеи Казихана Шахпазова, признав его виновным в публичном оправдании терроризма после комментариев в интернете.

35-летний уроженец села Азодоглы Магарамкентского района Дагестана Казихан Шахпазов, живущий в Адыгее, обвинялся в публичном оправдании терроризма с использованием Интернета (часть 2 статьи 205.2 УК России). Наказание по этой статье предусматривает как штраф в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей, так и лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

"Установлено, что Шахпазов, находясь по месту своего жительства в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района Республики Адыгея, используя мобильный телефон, на одной из социальных сетей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под новостной заметкой разместил комментарии, содержащие положительные оценки деятельности участников запрещенной террористической организации" - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Уголовное дело в отношении Шахпазова поступило в суд 16 ноября, оно было рассмотрено на одном заседании, следует из картотеки на сайте Южного окружного военного суда. Подсудимый признан виновным, ему назначен штраф в 400 тысяч рублей.

Свою вину мужчина признал, сообщили в пресс-службе. Комментариями Казихана Шахпазова и его представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Уроженец Дагестана осужден за участие в ИГ*", "Шесть жителей Дагестана осуждены по делу о терроризме", "Уроженец Дагестана осужден на пять лет за оправдание терроризма".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

21 декабря 2021, 03:08

21 декабря 2021, 02:10

21 декабря 2021, 01:18

  • Свидетели указали на роль Арашуковых в убийствах Жукова и Шебзухова

    Рауф Арашуков заказал убийство Аслана Жукова, сказали в суде сестра погибшего Алла Камбиева и Аубекир Ешеров, занимавший в год убийства должность начальника Центра по противодействию экстремизму по Карачаево-Черкесии. Рауф Арашуков в ответ заявил, что ранее Ешеров вымогал у него деньги, а когда он стал сенатором и перестал ему платить, то начал фабриковать дело против него.

21 декабря 2021, 00:29

  • Армения передала Азербайджану двоих пленных

    Азербайджанские военные, задержанные после пересечения ими границы, переданы Баку при посредничестве России, сообщило Минобороны Армении. Военнослужащие попали в плен, заблудившись из-за плохой погоды, заявило Минобороны Азербайджана.

20 декабря 2021, 23:27

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи