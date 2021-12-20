Житель Адыгеи осужден за оправдание терроризма

20 декабря 2021, 21:27

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к крупному штрафу жителя Адыгеи Казихана Шахпазова, признав его виновным в публичном оправдании терроризма после комментариев в интернете.

35-летний уроженец села Азодоглы Магарамкентского района Дагестана Казихан Шахпазов, живущий в Адыгее, обвинялся в публичном оправдании терроризма с использованием Интернета (часть 2 статьи 205.2 УК России). Наказание по этой статье предусматривает как штраф в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей, так и лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

"Установлено, что Шахпазов, находясь по месту своего жительства в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района Республики Адыгея, используя мобильный телефон, на одной из социальных сетей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под новостной заметкой разместил комментарии, содержащие положительные оценки деятельности участников запрещенной террористической организации" - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Уголовное дело в отношении Шахпазова поступило в суд 16 ноября, оно было рассмотрено на одном заседании, следует из картотеки на сайте Южного окружного военного суда. Подсудимый признан виновным, ему назначен штраф в 400 тысяч рублей.

Свою вину мужчина признал, сообщили в пресс-службе. Комментариями Казихана Шахпазова и его представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.