Экоактивист из Новороссийска пожаловался на угрозы

29 мая 2023, 04:43

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Новороссийский экоактивист Сергей Стряпухин, который борется против засыпки ущелья, заявил, что ему поступают угрозы от неизвестного мужчины.

Сергей Стряпухин уже год борется с засыпкой ущелья по соседству с садовым товариществом "Зеленый мыс" в микрорайоне Пятая Бригада. По словам Стряпухина, сначала ему поступил звонок от мужчины, который представился как собственник одного из участков. В разговоре прозвучали угрозы.

Затем он получил сообщение, где ему угрожали натравить собаку и обратиться в суд за взысканием крупной суммы, пишет 28 мая "Коммерсант".

Стряпухин обратился в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для возбуждения уголовного дела по факту угроз, а также с просьбой разобраться в вопросе, каким образом ущелье в микрорайоне Пятая Бригада перешло в частные руки. Он предполагает, что там будут строиться коттеджи "на землях сельхозназначения путем отсыпки привозным грунтом и мусором ущелий, поросших густым лесом, в том числе краснокнижными видами".

28 мая Стряпухин в сопровождении журналистов побывал в Мысхако в микрорайоне Патая Бригада, где происходит засыпка ушелья. По его словам, работы там активизировались. "Мы спустились на дно ущелья и нашли там ручей. Это приток реки Мысхако. Немного прошлись по ущелью и встретили черепаху Никольского с потомством, вероятно, там находится "инкубатор", где появляются на свет эти краснокнижные животные. Когда мы поднялись наверх, приехал грузовик, груженый строительным и бытовым мусором, и высыпал его в ущелье", - приводит его слова "Новороссийский рабочий".

Ранее "Кавказский узел" писал, что Сергей Стряпухин в январе 2022 года разместил петицию против строительства объезда Новороссийска через Цемесскую бухту.

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