Экологи раскритиковали предложение Кондратьева закрыть Утриш для посетителей

01 сентября 2020, 02:26

Волонтеры первыми стали тушить пожар в Утрише, их помощь необходима и сейчас, поэтому предложение губернатора Кубани Вениамина Кондратьева полностью закрыть заповедник для посетителей является ошибочным, уверен координатор "ЭкоВахты" Андрей Рудомаха. Волонтеры продолжают тушить очаги возгорания, и если выгнать их с Утриша, пожары начнутся вновь, отметил эколог Евгений Витишко.

Как писал "Кавказский узел", 24 августа между населенными пунктами Большой и Малый Утриш в пределах Анапы загорелась лесная подстилка, позднее огонь перекинулся на территорию заповедника "Утриш". Из-за лесного пожара городские власти ввели режим ЧС. Вечером 26 августа спасатели сообщили о ликвидации возгорания, общая площадь, пройденная огнем, составила около 130 га. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил закрыть доступ в заповедник для посетителей. Туристы, ставшие очевидцами пожара, в соцсетях обсуждают версию об умышленном поджоге.

В течение 25 августа число эвакуированных из заповедника туристов достигло тысячи. Некоторые из них рассказали, что отдыхающие сначала пытались потушить пожар своими силами, но огонь распространялся слишком быстро. Вскоре началась эвакуация, за которую, по словам туристов, брали деньги. Полиция начала проверку сообщений о платной эвакуации, один из предпринимателей, требовавший деньги за перевозку, установлен.

Рудомаха: причиной пожара стал поджог

Координатор «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрей Рудомаха заявил 31 августа корреспонденту «Кавказского узла», что пожар в Утрише возник не от случайного окурка или оставленного костра, это был намеренный поджог.

«Это 100% поджог, и власти это признают. По нашим данным, источников возгорания было как минимум три установленных», - сообщил Рудомаха.

При этом он затруднился назвать тех, кому выгоден пожар в заповеднике. «Это выгодно тем, кто хочет выдавить оттуда людей. Застройки там не будет - это однозначно. Но есть некие силы, которым надо оттуда выдавить людей», - считает Рудомаха.

Он отметил, что на месте постоянно находятся волонтеры, благодаря усилиям которых пожар удалось локализовать и потушить. При этом Рудомаха считает, что волонтеры очень нужны и сейчас, потому что они мотивированы сохранить любимые места, прекрасно знают территорию заповедника и заказника, и властям необходимо с ними взаимодействовать и помогать им.

«Выдавливание оттуда людей, которые потушили пожар – это серьезная ошибка власти. На совещании с губернатором эта позиция, что все-таки волонтеры там нужны сейчас, недостаточно прозвучала», - считает Рудомаха.

Витишко: закрывать Утриш для людей нельзя

Эколог Евгений Витишко также считает, что пожар в Утрише стал следствием преднамеренного поджога, поскольку возгорание таких масштабов от случайного окурка или костра произойти не может.

«Мы пока не можем понять, кто мог это сделать и с какой целью. Сами жители в большинстве своем очень трепетно относятся к Утришу, давним-давно костры не разжигают ни на прилегающих территориях, ни в заказнике. Все там с горелками и все около моря, максимально дистанцированы от реликтовых лесов, тем более в заповеднике», - сообщил Витишко корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он отметил, что после изучения информации и общения с волонтерами, которые выявили очаги пожара и тушили их, выяснилось, что пожар все-таки возник на территории заповедника. «Туда у туристов нет необходимости идти. Они приходят на конкретные места на территории заказника, в разные районы. [...] Идти в заповедник нет необходимости - это тяжело, сложно, да и растительность примерно одна и та же», - отметил Витишко.

Он напомнил, что «Экологическая вахта по Северному Кавказу» в 2016 году остановила строительство дороги к месту, где в дальнейшем предполагалось строительство резиденции высокопоставленного политика. «Пока никакой другой информации по освоению Утриша у нас нет. Единственное, на первой лагуне у нас там глэмпинги (разновидность кемпинга - прим. "Кавказского узла") есть, о которых мы тоже рассказали губернатору. Это тоже недопустимо. Это вообще территория заповедника - там не должно быть подобных сооружений», - отметил Витишко.

"Кавказский узел" сообщал об акциях экологов, направленных против строительства транзитной автодороги Сукко - Малый Утриш, а также планов крупномасштабной застройки Утриша коммерческими рекреационными комплексами. а Строительство дороги привело к колоссальному ущербу экосистемам Утриша и было остановлено в результате акции гражданского сопротивления, проведенной активистами "Экологической вахты по Северному Кавказу" и "Движения "Спасем Утриш!".

Он считает, что закрывать Утриш для людей полностью нельзя. «Если в музее украдут одну картину, то музей полностью не закрывают. И здесь вполне можно существовать, и там есть люди, которые очень трепетно относятся к природе. Это уникальный участок и исключить его на долгое время вообще из пользования, из эстетики, из понимания невозможно. Многие живут рядом, это их дом. Многие живут там круглогодично. Я считаю, что надо найти какое-то компромиссное решение и оставить людей», - заявил Витишко.

Он считает, что через 20-30 лет экосистема сгоревшего участка может восстановиться, но уникальные можжевельники, которым до 500 лет, уже не восстановить, поскольку у них выгорела корневая система. «На каких-то пожарищах экосистема становиться другой, появляются другие растения. Уникальность Утриша в том, что сочетание можжевельника с фисташкой создают такой средиземноморский тип. Это часть, начиная от Анапы до Абрау-Дюрсо, и она на протяжении долгого времени была без антропогенного воздействия. И ее нужно сохранять как эталон - на территории Черноморского побережья больше таких участков нет», - рассказал Витишко.

По его информации, полностью потушить пожар на Утрише не получится еще долгое время. «Из-за того, что это низовой пожар, деревья полностью прогорают до конца, до корневой системы. Очаги возгорания появляются снова и снова. Поэтому те, кто сейчас находятся там, они тушат вот эти очаги. Власть считает, что необходимо всех оттуда повыкидывать - тогда никто эти очаги тушить уже не будет», - заключил Евгений Витишко.

Только волонтеры смогли вовремя заметить пожар в Утрише

Руководитель некоммерческой организации «Гражданская инициатива против экологической преступности» Дмитрий Шевченко также уверен, что пожар в Утрише возник в результате умышленного поджога, а не неосторожности отдыхающих, поскольку очаги возгорания появились в одно время в разных местах. Например, на склоне горы Медведь, которая находится далеко от берега и неинтересна туристам.

«Кроме того, мы не доверяем официальной статистике, что уничтожено от 80 до 170 гектаров заповедника. Мы уверены, что данные занижены в два раза минимум», - заявил Шевченко корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что в Краснодарском крае не работает система оперативного реагирования на лесные пожары, поэтому на Утрише только волонтеры смогли вовремя их заметить и начали тушить.

Адвокат Наталья Баянова рассказала, что заповедник «Утриш» является государственным природным заповедником, который находится в управлении Минприроды России, поэтому губернатор Краснодарского края не может вводить там особый режим и ограничивать посещение людей.

«Губернатор может обратиться в Минприроды РФ с предложением ограничить посещение заповедника, но сам принять такое решение не может - это не в его компетенции. В любом случае, решение должен принять собственник. А у Кондратьева сейчас предвыборная кампания, и я думаю, что даже пожар на Утрише он использует как инфоповод», - сказала Баянова корреспонденту "Кавказского узла".