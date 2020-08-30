Туристы предположили поджог в заповеднике Утриш

30 августа 2020, 22:05

Власти Краснодарского края рассматривают возможность полного закрытия для туристов заповедника "Утриш", где произошел масштабный пожар, губернатор Кубани предложил выставить охранные посты близ заказника. Туристы, ставшие очевидцами пожара, в соцсетях активно обсуждают версию об умышленном поджоге.

Как писал "Кавказский узел", 24 августа между населенными пунктами Большой и Малый Утриш в пределах Анапы загорелась лесная подстилка, позднее огонь перекинулся на территорию заповедника "Утриш". Из-за лесного пожара городские власти ввели режим ЧС. Вечером 26 августа спасатели сообщили о ликвидации возгорания, общая площадь, пройденная огнем, составила около 130 га.

В течение 25 августа число эвакуированных из заповедника туристов достигло тысячи. Некоторые из них рассказали, что отдыхающие сначала пытались потушить пожар своими силами, но огонь распространялся слишком быстро. Вскоре началась эвакуация, за которую, по словам туристов, брали деньги. Полиция начала проверку сообщений о платной эвакуации, один из предпринимателей, требовавший деньги за перевозку, установлен.

Доступ в заповедник "Утриш" для туристов и посетителей должен быть закрыт, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании в Анапе 29 августа.

"Надо оставить этот реликтовый лес в покое, чтобы туда не ступала нога человека. Ни за деньги, ни без денег", - привел слова губернатора сайт "Югополис".

После посещения заповедника Кондратьев подчеркнул, что там не соблюдается режим, который должен действовать в охраняемой природной зоне: обнаружено много утоптанных тропинок и дорог, кострищ и мусора.

"Во многих муниципалитетах сейчас действует пятый — самый высокий класс пожароопасности — при котором въезд в лес должен быть ограничен. На деле мы увидели целые поселения "дикарей", которые живут здесь "круглогодично" [...] Необходимо соблюдать жесткий режим на территории заповедника и заказника "Утриш". Сделать так, чтобы запрет на пребывание в заповеднике был равным для всех", - написал Кондратьев у себя в Instagram (kondratyevvi) 29 августа.

В понедельник, 31 августа, губернатор Кубани намерен обсудить с министром природы России обеспечение режима максимального покоя заповедника, сообщил сегодня ТАСС.

"Эвакуировали тысячу человек! У меня вопросы к тем, кто отвечает за этот заповедник. Почему можно за деньги жить в домиках, которые предоставляет заповедник, если там вообще нельзя находиться?" - отметил Кондратьев.

Он также заявил о необходимости провести обследование пострадавшей территории и выставить охранные посты у заповедника, "чтобы закрыть к нему доступ".

Туристы склоняются к версии об умышленном поджоге

Пожар на территории заповедника "Утриш" произошел вследствие поджога, уверены туристы и волонтеры. По словам журналиста Виталия Кавтарадзе, возгорание сопровождалось взрывами.

"Пожар разгорелся в полдень, высоко в горах. Мы слышали пять взрывов на участке длинной около двух километров. Один из них произошел в нескольких десятках метров от меня, на крутом склоне горы, когда я заливал морской водой тысячелетние можжевельники. Это однозначно поджог", - написал он у себя в Facebook.

Эколог под ником alenkiy128 на странице в Instagram отметил, что поджог может быть связан с попыткой построить в заповеднике "физкультурно-оздоровительный комплекс".

"Пожар действительно мог быть рукотворным. Только туристы вряд ли в этом виноваты. Что касается поджога, то и полиция не исключает версию коммерческих интересов, а неосторожность отдыхающих. Сами же очевидцы в этом не сомневаются! Земля здесь имеет очень большую ценность и является предметом конфликта много лет", - написал он сегодня.

"Всегда там были туристы, и последние лет двадцать никаких пожаров. Не надо теперь в каждого тыкать - поджигатель!" - прокомментировала подписчица salonfeia_anapa на странице в Instagram anapskoechernomore.

"Закрыть все дороги и тропы Заповедная зона должна быть заповедной и всех, кто настроил там особняки, выселить", - высказалась там же подписчица blokhasvetlana.

Турист Андрей Маковозов у себя в Instagram опубликовал около десяти постов, посвященных ЧП в Утрише. Некоторые его подписчики также активно обсуждают версию умышленного поджога.

"Похоже, там окончательно решили отельный отдых организовать. Расчищают территорию. Вырубать-то нельзя", - написал slovo__za__slovo.

По словам журналистки Марии Сотсковой, в результате пожара в Утрише пострадала не только флора, но и фауна. У себя в Facebook она опубликовала фото, на которых видны масштабы возгорания. На одном из снимков запечатлен панцирь сгоревшей черепахи Никольского.

Экоактивисты и волонтеры создали в соцсети "Вконтакте" страницу "Спасем Утриш!", на которой собирают свидетельства очевидцев пожара.

"От этого зависит дальнейшая судьба Утриша. Необходимо восстановить реальную правдивую информацию о пожаре. Это мы можем сделать только сообща. Если вы являлись непосредственным очевидцем событий или участником тушения пожара, тогда заполните анкету, а также отправьте её друзьям, которые были на тушении", - говорится в сообщении.

На странице также опубликован "опросник" для очевидцев.

"Кавказский узел" не может подтвердить информацию, опубликованную пользователями соцсетей в комментариях. По состоянию на 22.00 мск на сайте и странице в Instagram краевого управления МЧС нет информации о причинах пожара в заповеднике "Утриш" близ Анапы.