Власти Анапы ввели режим ЧС из-за лесного пожара

25 августа 2020, 12:17

Режим чрезвычайной ситуации введен под Анапой, где распространился лесной пожар. Число эвакуированных туристов выросло до тысячи, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", в Краснодарском крае зарегистрированы лесные пожары близ Анапы, в Геленджике, Новороссийске и Туапсинском районе. К тушению пожара близ Анапы была привлечена авиация, к сегодняшнему утру из заповедных лесов Малого Утриша эвакуировали 350 отдыхающих.

Решением исполняющего обязанности главы Анапы Василия Швеца в Супсехском сельском округе сегодня введен режим чрезвычайной ситуации. Оттуда эвакуированы около тысячи туристов. "Все желающие обеспечены водой, чаем и сухпайком, организованы автобусы для транспортировки в близлежащие населенные пункты", - отчиталась пресс-служба администрации Анапы.

В районе Анапы огонь прошел 82 километра, активное горение продолжается на трех гектарах. В тушении пожара задействованы 217 человек, экипированных ранцевыми огнетушителями и шанцевым инструментом, говорится в сегодняшней публикации на сайте мэрии.

Очаги пожара в Туапсинском районе, Анапе, Геленджике и Новороссийске продолжают действовать, причем лесная подстилка горит в труднодоступных местах. В крае установлен пятый класс пожароопасности, говорится в публикации в Telegram-канале губернатора Вениамина Кондратьева.