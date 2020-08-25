25 августа 2020, 09:28
Туристы эвакуированы из заповедника под Анапой из-за лесного пожара
Около 350 отдыхающих эвакуированы за ночь из заповедника близ Анапы из-за угрозы распространения лесного пожара, сообщили сегодня спасатели.
Пожарные эвакуировали отдыхающих из лесов Малого Утриша вблизи Анапы, сообщила пресс-служба Управления МЧС по Краснодарскому краю.
"По состоянию на 06.40 мск в муниципальном образовании Анапа площадь активного горения около 3 га. Проведена эвакуация отдыхающих, за ночь эвакуировали с Малого Утриша 350 человек", - цитирует сегодня сообщение ведомства ТАСС.
По данным спасателей, пожар начался днем 24 августа в заповеднике "Утриш". В его тушении участвуют 238 человек, информирует "Живая Кубань".
Всего в крае зарегистрировано пять лесных пожаров - кроме Анапы, также в Геленджике, Новороссийске и Туапсинском районе. К тушению пожара близ Анапы была привлечена авиация, говорится в публикации на сайте Управления МЧС.
"Число жертв взрыва АЗС на Кубани возросло до двух", "30 сочинцев эвакуированы после взрыва газа в многоэтажке", "Скончался один из четырех пострадавших при взрыве гранаты на Кубани".
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