Пожар в лесу на Утрише, Анапа. Скриншот сообщения https://www.instagram.com/p/CERneM_qx2t/

25 августа 2020, 09:28

Туристы эвакуированы из заповедника под Анапой из-за лесного пожара

Около 350 отдыхающих эвакуированы за ночь из заповедника близ Анапы из-за угрозы распространения лесного пожара, сообщили сегодня спасатели.

Пожарные эвакуировали отдыхающих из лесов Малого Утриша вблизи Анапы, сообщила пресс-служба Управления МЧС по Краснодарскому краю.

"По состоянию на 06.40 мск в муниципальном образовании Анапа площадь активного горения около 3 га. Проведена эвакуация отдыхающих, за ночь эвакуировали с Малого Утриша 350 человек", - цитирует сегодня сообщение ведомства ТАСС.

По данным спасателей, пожар начался днем 24 августа в заповеднике "Утриш". В его тушении участвуют 238 человек, информирует "Живая Кубань".

Всего в крае зарегистрировано пять лесных пожаров - кроме Анапы, также в Геленджике, Новороссийске и Туапсинском районе. К тушению пожара близ Анапы была привлечена авиация, говорится в публикации на сайте Управления МЧС.

Примечание:

"Число жертв взрыва АЗС на Кубани возросло до двух", "30 сочинцев эвакуированы после взрыва газа в многоэтажке", "Скончался один из четырех пострадавших при взрыве гранаты на Кубани".

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