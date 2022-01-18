Экологи назвали недопустимым строительство дороги через Цемесскую рощу

18 января 2022, 19:52

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Власти Кубани объявили о планах строительства объезда Новороссийска: согласно плану, дорога пройдет через Цемесскую рощу - памятник природы с краснокнижными растениями. Новая трасса необходима Новороссийску, но проект должен быть пересмотрен, заявили кубанские экологи.

В начале декабря 2021 года была опубликована петиция под названием "Цемесская роща просит о помощи (Новороссийск)", ее разместил гражданский активист, житель Новороссийска 35-летний Сергей Стряпухин. На 18 января петиция собрала 880 подписей.

В декабре Стряпухин обратил внимание на высказывание губернатора Краснодарского края в ходе прямой линии о строительстве дороги на территории Цемесской рощи – памятника природы в северо-восточной части Новороссийска, вдоль устья реки Цемес, сообщил сам активист корреспонденту "Кавказского узла". "Из Новороссийска существует только два выезда – в Краснодар и Геленджик. По дороге на Краснодар через Мефодиевский район идут большегрузы, она явно перегружена, местные жители жалуются на большое количество выхлопных газов. И это действительно так", - рассказал Стряпухин.

Решить вопрос власти придумали с помощью стройки третьего выезда из Новороссийска - выделенной трассы специально для фур, продолжил активист. По его словам, проектную документацию "никто не видел", существует только презентация, опубликованная на одном из YouTube-каналов в закрытом доступе, тем не менее проект уже прошел экологическую госэкспертизу, уведомил Стряпухин.

"Кавказский узел" не располагает подтверждением данного факта о проведении экологической госэкспертизы. В Росавтодоре, который разработал проект, оперативно предоставить комментарии не смогли, пообещав связаться позднее. К 19.00 мск ведомство с журналистом не связалось. В Росприроднадзоре Краснодарского края, проводившего госэкспертизу, отвечать на вопросы корреспондента "Кавказского узла" не стали, сославшись на то, что "по телефону такие вещи обсуждать нельзя". Официальный запрос в ведомстве принять отказались.

В ходе прямой линии Кондратьева с горожанами, которая состоялась 1 декабря 2021 года, губернатор заявил, что трасса Цемдолина - улица Портовая пройдет "напрямую в порт, минуя город", что позволит решить проблему загазованности Мефодиевки. Во время конференции глава региона вызвал на связь вице-губернатора Александра Трембицкого, который сообщил, что уже получено заключение экспертизы по первому этапу работ, а стоимость трассы составит "порядка 19 миллиардов рублей", следует из трансляции прямой линии, опубликованной 1 декабря 2021 года на YouTube-канале телеканала "Кубань 24".

"Эта дорога федеральная, и по вашему поручению (Кондратьева) мы обратились в госкомпанию, правительство [России]. На следующий год обещают финансирование на начало работ. В 2022 году мы начнем, и с завершением первого этапа в 2023 году [будет вестись] параллельно получение экспертиз по следующим этапам, всего их будет три. До конца 2024 будут закончены работы по обходу Новороссийска, выведем из города весь транзитный грузовой транспорт", – сказал в ходе онлайн-конференции Александр Трембицкий.

Кондратьев отметил, что этот проект крайне значим, чтобы "обеспечить комфортную жизнь жителям Новороссийска, которые на себе несут бремя южных морских ворот". Также для него "важно, что проект уже прошел экспертизу". "Уверен, федеральный центр поможет. (...) Значит, необходимо решать вопрос софинансирования", - следует из видеозаписи прямой линии

По словам Стряпухина, проводились две экологические экспертизы. Первая, в которой участвовали независимые экологи, показала, что строить трассу через памятник природы невозможно, так как в роще растут краснокнижные растения. Трасса должна пройти по правому берегу реки Цемес, который является наиболее значимым для местной флоры и фауны, сообщил Стряпухин. "Там проходит 10 ручьев. 14 января совместно с инспектором Минприроды [Краснодарского края] мы их обозначили. Согласно проекту, как минимум пять ручьев отсекаются от реки. Не изучен грунт, никто не видел госэкспертизы. Трасса начинается через промзону, через склады, на сваях, но почему-то уходит в Цемесскую рощу, захватывая жизненно важный участок, где находится более пяти тысяч краснокнижных растений – в частности, белоцветник летний. Именно на этом участке сосредоточено большинство данного растения. Здесь же встречаются пальчатокоренник Дюрвиля, ветреница нежная, клекачка перистая, также занесенные в Красную книгу. Под строительство трассы отведено пять гектаров рощи", - рассказал Стряпухин.

Памятник природы "Цемесская роща" представляет собой древний лес протяженностью 2,5 километра, шириной 500 метров, в котором растут гигантские деревья и молодая густая поросль. Это исключительно ценный, богатый по видовому составу и продуктивности лес. Естественные массивы Цемесской рощи представлены смешанными древостоями из широколиственных пород, среди деревьев отмечаются ясень, осина, вяз, клен полевой и татарский, свидина южная. Из охраняемых видов растений в Красную книгу Краснодарского края занесены белоцветник летний, клекачка перистая, жимолость этрусская, говорится на сайте Управления особо охраняемых природных территорий Краснодарского края.

Вторая экспертиза показала, что строительство возможно, отметил активист. По его словам, прошли общественные слушания, где местные жители "почти единогласно" проголосовали "за" стройку. Однако голосовали "приглашенные люди", а голосование не выражает мнение жителей Новороссийска, отметил Стряпухин. "Вторую [экспертизу] единогласно утвердили без возражений, против проголосовали 12 экологов, которым, впрочем, даже выступить не дали. Стоит отметить, что в первой группе экспертов присутствовала эколог, которая не одобрила план строительства дороги через рощу, но на вторую экспертизу ее не включили в состав комиссии", - рассказал он.

Независимую экспертизу проводил член Новороссийского городского совета по экологической безопасности, педагог Дворца творчества Антон Попович, согласно выводам которого выхлопы от фур негативно скажутся на экологическом состоянии реки, сообщил Стряпухин. По его словам, в своей экспертизе Попович обратил внимание, что от рози до места впадения реки Цемес в Черное море всего около километра, в результате будет загрязняться и море. Согласно выводам автора экспертизы, также возрастет механическая нагрузка на территорию рощи, что повлияет на геологический режим территории, что может привести к прорыву грунтовых вод и как итог еще большему заболачиванию территории, подчеркнул Стряпухин.

Активист подал заявления с просьбой проверить законность стройки трассы в администрацию Краснодарского края, Азово-Черноморскую межрайонную природоохранную прокуратуру, аппарат правительства России, министру природных ресурсов Кубани, управление Росприроднадзора и Следкома России по Краснодарскому краю. На свои обращения Стряпухин получил ответ получен из администрации Кубани, где утверждается, что обращение перенаправлено в краснодарское отделение Автодора; из аппарата правительства России, в котором говорится, что заявление перенаправлено в администрацию Краснодарского края; из Росприроднадзора, где ответили, что "указанные в обращении вопросы не входят в компетенцию" ведомства. Копии документов имеются в распоряжении "Кавказского узла".

Новый выезд из Новороссийска действительно необходим, но трасса должна пройти по левому берегу реки, в результате не будут затронуты краснокнижные растения, отметил Стряпухин. "Зачем на два километра выводить трассу на берег, где растут краснокнижные растения?! Это самые ценные места рощи", - подчеркнул он.

Помимо прочего, проект трассы составлен так, что будут перекрыты Магистральная улица, Анапское и Сухумское шоссе, также потенциальная дорога пересечет железнодорожные пути, что парализует грузопоток из поездов, указал Стряпухин.

Строительство дороги с транспортной точки зрения, безусловно, необходимо, так как Новороссийск задыхается от пробок, отметил после изучения проекта координатор "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрей Рудомаха. "Однако выбранное проектное решение, согласно которому часть дороги решили пустить через лесной массив Цемесской рощи, является ущербным и экологически неприемлемым. Есть возможность проложить трассу чуть севернее, не затрагивая рощу, но кое-кто хочет использовать эту территорию для промышленного развития, жертвуя территорией рощи. По этой альтернативной трассе вне рощи дорогу можно построить на эстакаде, территорию, где она пройдет, можно использовать для транспортных и иных целей. Тем не менее лоббисты строительства дороги по выбранному варианту продавили вариант строительства дороги именно через Цемесскую рощу. Так что протесты жители в полной мере обоснованы", - рассказал Рудомаха корреспонденту "Кавказского узла".

Трасса является объездной, что действительно должно разгрузить Новороссийск, однако проект не идеален и должен быть скорректирован, считает председатель краснодарского отделения "Зеленой лиги" Евгений Витишко. Он отметил, что губернатор Кубани дал поручение найти баланс с жителями, выступающими категорически против строительства дороги. Однако на данный момент "данных о каком-либо диалоге [между жителями и властью] нет", подчеркнул эколог.

"Перенос трассы [с правого берега реки на левый], предлагаемый активистами, любопытен, но должен быть изучен до конца. Он требует рассмотрения. Я думаю, что требования активистов справедливы", - сказал Витишко корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что администрация Новороссийска в конце июня 2021 года отменила публичные слушания по вопросу строительства морского терминала на Волочаевском пляже после видеообращения инициативной группы горожан к президенту России в защиту Волочаевского пляжа и Пионерской рощи.