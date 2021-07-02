Публичные слушания по застройке пляжа в Новороссийске перенесены на фоне протестов горожан

02 июля 2021, 03:11

Администрация Новороссийска отменила публичные слушания по вопросу строительства морского терминала на Волочаевском пляже после видеообращения инициативной группы горожан к президенту. Для отдыха горожан мест на побережье почти не осталось, нельзя допустить застройки пляжа, считает представитель «Экологической вахты по Северному Кавказу» в Новороссийске.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября 2020 года жители Новороссийска, организовавшие инициативную группу "Пляж - наш", выступили против застройки пляжа. Запланированное строительство морского терминала уничтожит последний пляж Восточного района Новороссийска и нанесет ущерб экологии, заявили местные жители. Они потребовали от властей провести полноценные общественные слушания.

Жители района Восточный 25 июня опубликовали в соцсети обращение к президенту России Владимиру Путину в защиту Волочаевского пляжа и Пионерской рощи. «Обращаемся к вам с просьбой защитить интересы местных жителей новороссийцев [...] Нам нужно здоровье, успех счастье и улыбки наших детей. Просим принять меры, чтобы лучший берег Восточного района был за нами. У нас забирают Пионерскую рощу, скверы и парки! Мы просим остановить этот беспредел!» - говорится в обращении, размещенном на странице издания "Наша Газета Новороссийск" "ВКонтакте".

Две трети побережья Цемесской бухты, вокруг которой расположен Новороссийск, уже занято портами, терминалами и причалами, и только треть осталась для отдыха горожан, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» представитель «Экологической вахты по Северному Кавказу» в Новороссийске Татьяна Трибрат.

«В районе Восточный, где живут 42000 человек, Волочаевский пляж - это единственное место, куда могут прийти горожане. До других пляжей надо ехать по 15-20 километров. Вода там, благодаря особенностям течений в бухте, ветрам с гор, отгоняющим мусор, довольно чистая», - отметила она. Трибрат подчеркнула, что горожане протестуют против строительства терминала еще и потому, что его появление увеличит и без того колоссальную транспортную нагрузку на этот район Новороссийска. «Там уже есть зерновой терминал, военные объекты. Кроме того, через этот район проходит весь автотранспорт, следующий транзитом через Новороссийск. Дополнительный терминал увеличит эту нагрузку», - сказала она.

Причиной записи видеоролика стала активность администрации Новороссийска, объявившей о проведении 9 июля публичных слушаний о строительстве порта, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" основательница инициативной группы «Пляж - наш» Ольга Ковальчук. «Все еще идут суды, Росимущество подало кассацию и пытается отбить у нынешних владельцев землю обратно, поскольку побережье и 20 метров от моря покупать нельзя», - сказала она. В такой ситуации слушания проводить нельзя, сказала Ковальчук.

Сотрудник пресс-службы мэрии Новороссийска ранее рассказал, что в 2008 году территория пляжа была передана в аренду компании "СтройТраст", а в 2015 городская администрация разрешила вести там строительство. Это позволило компании в 2016 году через Октябрьский районный суд оформить зону в частную собственность и продать ее. Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости, с октября 2019 года он принадлежит компании "Порт Виктория".

По ее словам, за год, прошедший с начала противостояния, на участке ничего не строилось. «Несколько раз пытались взять пробы земли, в последний раз (27 мая) завезли на территорию ночью технику через военную базу. Но утром люди увидели, что идет какая-то активность... Люди слетелись туда, выставили цепь из машин и живую цепь. В результате (работников) оштрафовали, как не имевших права поводить экспертизу на земле, не находящейся в их владении», - отметила Ковальчук.

Жители района Восточный опасаются ухудшения экологической ситуации в районе, подтвердила она. «Запланированная мощность порта - 2,5 миллиона тонн грузов. Это означает, что туда каждые полторы минуты должен будет въезжать 40-тонный грузовик, везущий зерно или металлы. Рядом и так уже есть Новороссийский морской транспортный порт, военная база, другие терминалы, так что нагрузки и без того более чем достаточно, тем более, что от планируемого порта до ближайших домов - от 28 до 40 метров, что чрезмерно близко», - рассказала Ковальчук.

Власти практически не реагируют на обращения активистов, констатировала она. «В прошлом году (2020) перед губернаторскими выборами приезжала целая комиссия по разбирательствам с захватом земли. Но потом он уехали, и мы четыре месяца не могли узнать, где слушается дело. Только после моего обращения в Судебный департамент (Краснодарского каря) мне на следующий день позвонил участковый и пригласил прийти в суд», - рассказала она.

Нынешнее обращение неожиданно возымело эффект, отметила Ковальчук. «Мы по разным каналам направили его в приемную президента, где отбирали вопросы на его «прямую линию» - всего 68 раз. Нам даже звонили из Москвы - ждите, когда вы сможете задать вопрос. Мы прождали три часа, но до нас, увы, очередь не дошла. Но зато администрация уже 29 июня все же отменила слушания, мотивировав, правда, это ковидом», - заключила Ковальчук.

30 июня Путин провел прямую линию, в ходе которой ответил на вопросы жителей России, в том числе из ЮФО и СКФО.

Комментариями мэрии Новороссийска относительно отмены слушаний по вопросу строительства морского терминала в Новороссийске "Кавказский узел" пока не располагает.

За сутки в Краснодарском крае от коронавируса скончались 20 пациентов, подтверждено 190 тестов на COVID-19. Общее число смертей от коронавируса в регионе достигло 3 440, а общее число случаев заражения COVID-19 – 52 063, следует из данных, опубликованных 1 июля на сайте "Стопкоронавирус.рф".