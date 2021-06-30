Путин пообещал разобраться с газификацией домов в Усть-Джегуте

30 июня 2021, 15:49

Жители не должны платить за прокладку газопровода к их домам, заверил сегодня Владимир Путин жительницу Усть-Джегуты, которая пожаловалась на невозможность оплатить газификацию. Президент пообещал решить этот вопрос с главой Карачаево-Черкесии.

Жительница Карачаево-Черкесии Роза Каппушева сегодня в ходе прямой линии с президентом попросила Владимира Путина помочь с газификацией участков. Она пояснила, что обращается от имени жителей северной части города Усть-Джегуты, следует из видео "Прямая линия с Владимиром Путиным - 2021. Прямая трансляция ответов президента России", размещенного на YouTube-канале РБК.

"Прошу вас помочь нам с проблемой газификации. Газопровод находится буквально в 200 метрах от нас, но по нашим подсчетам, выходит около 200 тысяч рублей на семью. Здесь в основном многодетные, молодые семьи, и для обычной семьи это очень большие деньги. Прошу вас помочь, посодействовать нам. На наши просьбы местные власти, к сожалению, говорят, что нет средств", - сказала Роза Каппушева.

Владимир Путин уточнил, идет ли речь о 200 тысячах рублей, которые требуются за подключение газопровода к домам. Женщина пояснила, что в эту сумму включены разрешение на подключение, установка трубы до домовладения.

"Мы поразбираемся, я с руководителем республики поговорю на этот счет. Но чтобы вы знали, и все остальные граждане знали: от магистральной трубы до домовладения труба должна быть проложена бесплатно, или за счет "Газпрома", или за счет тех организаций, которые руководят этим хозяйством в республике. Внутри домовладения - за счет собственника", - разъяснил президент жительнице Усть-Джегуты.

С февраля 2011 года Карачаево-Черкесией руководит Рашид Темрезов, он намерен идти на новый срок, и пока нет предпосылок для смены главы региона, считают политологи. Влияние Рашида Темрезова усилилось после завершения борьбы кланов Деревых и Арашуковых, и громкие уголовные дела не подорвали доверия Кремля к Темрезову, поэтому его шансы остаться главой республики на третий срок высоки. Материалы об уголовном деле бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Опала Арашуковых".

"Кавказский узел" писал также о судебной тяжбе с газовиками жительницы Карачаевска Ирины Баскаевой. Жители Карачаевска поддержали семью Баскаевых в их конфликте с газовиками.