Политологи оценили вероятность переназначения Темрезова

16 мая 2021, 03:24

В Карачаево-Черкесии нет внутренних предпосылок для смены действующего главы Рашида Темрезова, отметили политолог Абу Талиб Санглибаев и руководитель общественной организации "Абаза" Умар Кончев. Оптимальный срок решения Кремлем вопроса о замене глав регионов перед единым днем голосования истек в апреле, поэтому замена Темрезова маловероятна, считает политолог Антон Чаблин.

Как писал "Кавказский узел", суд в Ставрополе 15 января в связи с истечением срока давности закрыл уголовное дело в отношении бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, который обвинялся в мошенничестве и давал следователям показания против Рауфа и Рауля Арашуковых. Завершение борьбы кланов Деревых и Арашуковых усилило влияние главы республики Рашида Темрезова, громкие уголовные дела не подорвали доверие Кремля к Темрезову, поэтому его шансы остаться главой республики на третий срок высоки, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Темрезов руководит республикой с февраля 2011 года. 27 февраля 2016 года, после того как его полномочия завершились, Путин назначил Темрезова исполняющим обязанности главы. В июле партии парламента Карачаево-Черкесии предложили президенту шесть кандидатов на должность республиканского главы. 18 сентября 2016 года депутаты парламента Карачаево-Черкесии единогласно переизбрали Темрезова главой республики на новый срок.

Еще в октябре 2020 года Рашид Темрезов встречался онлайн с президентом Владимиром Путиным и, фактически, получил его поддержку, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор издания "Акценты", политолог Антон Чаблин.

"Во-первых, как показывает опыт последних лет, крайний срок решения Кремлем вопроса о замене глав регионов перед сентябрьским единым днем голосования - не позднее апреля. Темрезов этот период, очевидно, прошел. Кроме того, лимит на перестановки в Северо-Кавказском округе был исчерпан с отставкой Битарова. Различие между Битаровым и Темрезовым еще и в том, что в октябре 2020 года Темрезов встретился с Путиным в онлайн-режиме и, фактически, получил поддержку на новый срок. В случае с Битаровым такой "сигнальной" встречи не было. Обсуждение сценария "силовик/не силовик", в принципе, не имеет сейчас под собой cмысла, поскольку период турбулентности в регионе уже пройден", - заявил Чаблин.

Политолог напомнил о системных инвесторах, пришедших в республику под гарантии главы региона. "Ряд инвесторов, как "Русгидро", "Дамате", приходили в республику, насколько я знаю, под личные гарантии Темрезова", - отметил Чаблин.

Политические конкуренты и оппоненты Темрезова также уловили сигнал по итогам встречи главы региона с Путиным, чему свидетельствует и прекращение информационной кампании против действующего главы региона, считает он.

"Думаю, именно встреча Темрезова с Путиным и стала для части элит (причем как внутри, так и за пределами республики), которые инспирировали "информационные войны", сигналом, что их усилия бесплодны. А в таком случае, зачем тратить ресурсы? Каких-то существенных изменений за последние полгода я не заметил. То есть ситуация в Карачаево-Черкесии сейчас в целом стабильна. Но в случае очевидных сравнений с соседними регионами Юга, конечно, плюс в том, что нет ни резких кадровых потрясений (как в Ингушетии), ни коррупционных скандалов (как в Адыгее или Ставрополье). А тишина для Кремля на старте электорального цикла крайне важна", - отметил политолог.

В регионе не осталось значительно влияющих на ситуацию кланов, считает он. "Думаю, таких групп нет. Деревы, Арашуковы, Семеновы и другие кланы давно утратили влияние, как, кстати, и Каитовы. Пожалуй, единственная серьезная группа - это Салпагаровы. Но она не противопоставляет себя республиканской власти, а мирно сосуществует. Причем, замечу, эта влиятельность выходит и за пределы региона. Так, новым директором ФГБУ "Ставропольмелиоводхоз" стал Руслан Хасанов из Карачаево-Черкесии, связанный именно с этой группой влияния", - заключил Антон Чаблин.

Низкий уровень жизни в республике и проблемы во время пика эпидемии коронавируса не помешали Темрезову

В республике отсутствуют ожидания смены главы региона, считает доктор политических наук Абу Талиб Санглибаев. "Нет необходимости менять сейчас главу региона: он освоился, все хорошо, дело знает, Конституция это позволяет, нарушений никаких нет, механизм отработан. По поводу критики, например, по ковиду, - это не одна его вина, если он бы мог, то бы сразу изменил [ситуацию]. Я считаю, что Темрезов делает то, что может. Общий язык я не всегда нахожу с ним. Но то, что он делает - у него получается, многие вопросы его усилиями решились. Но есть недруги, которые хотели бы его заменить, но сколько можно менять? Надо усилить внимание к тому, что он делает, для больше эффективности, чтобы он продолжал работать", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог .

Санглибаев выделил экономические проблемы в республике и отметил низкий уровень жизни в ней в сравнении с другими северо-кавказскими регионами. "Больших групп [влияния] нет, а если и есть, то надо выйти [из тени], а не сидеть в подполье и вести честную борьбу. Желающие побороться за кресло главы найдутся, но у нас не всенародное голосование, а через утверждение парламента. Депутаты ему доверяют, это не новый состав, а старый. Проблем экономических много, но не без этого, тем более это связано с пандемией, экономически мы одна из слабых республик на Северном Кавказе. Напрямую это не связано с Темрезовым. Все в частных руках, и министерства должны работать, чтобы улучшить экономическое положение", - отметил эксперт.

Повышение уровня жизни, по мнению политолога, зависит от национализации ранее приватизированных предприятий региона. "Путин говорит, что надо возвращать обратно то, что разобрали при Чубайсе. Но везде законы защищают фермеров, акционеров, собственников, что может сделать Темрезов? Есть кусочек его вины, но не основная, все происходит на местах. ОАО, ЗАО получают прибыль, а платят мало, в производство люди не идут, в колхозы не идут, нет регулирования. Конкурентные сферы есть, куда люди идут, в туризм, например, но есть умеющие рассчитать свое будущее, есть фермеры к которым идут, и есть фермеры, которых с Краснодарского края приглашают работать у нас, они даже лучше платят", - заключил Санглибаев.

Согласно Конституции Карачаево-Черкесии, глава республики избирается в порядке и на условиях, установленных законом Карачаево-Черкесской Республики от 17 ноября 1997 года N 338-ХХII "О Главе Карачаево-Черкесской Республики" в соответствии с федеральным законодательством и Конституцией. "Глава Карачаево-Черкесской Республики избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может замещать должность главы Карачаево-Черкесской Республики более двух сроков подряд", — говорится в документе. Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" также предусматривает, что высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации избирается (...) на срок не более пяти лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд, однако с 2015 года этот пункт закона имеет примечание: "При определении сроков полномочий избранного лица, ранее наделенного такими полномочиями, первым из числа двух возможных сроков подряд является срок, на который это лицо было избрано после 01.06.2012".

В Карачаево-Черкесии отсутствуют сколь-либо значимые предпосылки для смены главы региона, считает руководитель общественной организации "Абаза" Умар Кончев.

"Могу сказать только положительные слова в адрес нынешнего главы. Перемены, насколько возможны в хорошем плане - они налицо. Мы видим хорошие дороги, ухоженный город, новые социальные объекты, в том числе в наших аулах, он весьма энергично и по-деловому подходит ко всем вопросам и в этом плане нам все нравится. Что касается общероссийских проблем, по занятости или по доходам населения - это не проблема исключительно нашего региона, главное - у нас есть межнациональное согласие. И если вопрос ставится о замене на силовика, то нет никакого смысла и предпосылок делать такие акценты. Нас вроде все устраивает. Хочется что-то лучшего всегда, но надо исходить из фактических соображений и анализируя все, что сделано", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Умар Кончев.

С конца прошлого года в республике были разрешены некоторые проблемы, обострявшие социально-экономические отношения, отметил он. "Была критика по COVID, но и в других регионах люди эмоционально реагировали на то, что происходит, и всегда обвинения сводятся к руководителю региона. Но проблема была решена, и критика отошла в сторону. Сама пандемия пошла на спад, ее взяли под контроль, и критика уменьшилась", - рассказал Кончев.

Бэкграунд потенциального главы региона имеет вторичное значение в вопросе его эффективности, считает он. "Руководитель региона может быть из бизнеса или силовиков, научной сферы, не важно, какой он профессии. Это, несомненно, накладывает свой отпечаток, но самое главное, как он ведет себя на этой должности. Тенденция [в регионе] идет к тому, что группы влияния немного сходят на нет, и это правильно. На процессы должны иметь влияние граждане. Очень тесный диалог и работа идет между органами власти и общественниками, нас каждый раз приглашают на встречи…, [у нас] хороший контакт. Мы, в свою очередь, в постоянном контакте с нашим населением и мост общественных организаций в республике работает хорошо. Мы пытаемся донести настроения, вопросы и проблемы, которые беспокоят население, а они, в свою очередь, пытаются их решать. По крайней мере, учитывают их точно", - отметил Кончев.

"В регионе подавляется политическая конкуренция"

Действующий глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на протяжении длительного периода подавляет любое проявление политической конкуренции или критики, отметил на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла" один из местных активистов.

"Он [конкурент] будет всеми путями дискредитирован, уволен, если где-то работает; если имеет какой-то бизнес, то его бизнес будет задавлен. Любыми способами конкуренция устранялась... Кандидаты в республике с 450 тысяч населения найдутся, он не единственный помазанный и обладающий какими-то исключительными талантами и знаниями, тем более за время его присутствия в республике, кроме как клубу друзей, наесться ни у кого не получилось. Да, появились фонарики на улицах, но это все федеральные деньги, и мы теперь за это все кому-то должны. Садики, дороги какие-то, изменения, это общефедеральная тенденция. Но чтобы регионально, экономически как-то развивали, появлялись предприятия - этого нет. Есть отжимание бизнеса, перехватывание отраслей, которые и до них не имели, и после не будут иметь никаких перспектив (например, мусорная отрасль). Люди оплачивают вывоз мусора, но ничего, что бы шло к какой-то переработке - ничего нет", - рассказал собеседник.

Говоря о возможных кандидатах из силовиков, активист назвал бывшего главу республиканского МВД Каземира Боташева. "Реальный кандидат из силовиков - это Каземир Боташев, и по доверию населения и как кандидат он на голову выше", - сказал он.

Подчинение всех ветвей власти людям Темрезова позволяет подавлять любые попытки критики, отметил активист. "Все, что были [группы влияния] так или иначе выдавлены на периферию. Если есть какая-то подобная команда - прилагают ресурс, чтобы сделать ее союзником, либо полностью применяют админресурс, выдавливая конкурента. Никакой такой силе в республике появиться не дадут. Арашуковы были серьезным звеном, и их борьба с Темрезовым вывела с [политической] арены", - считает активист.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликованы биографии Рашида Темрезова, Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова.