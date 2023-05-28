Дело анапчанки Найденко возвращено в прокуратуру

28 мая 2023, 02:14

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Суд вернул административное дело жительницы Анапы Марии Найденко о дискредитации российской армии в прокуратуру из-за процессуальных нарушений.

Как писал "Кавказский узел", в начале мая стало известно, что жительница Анапы Мария Найденко обвинена в дискредитации российских военных.

Суд в Анапе вернул в прокуратуру административное дело против местной жительницы Марии Найденко из-за процессуальных нарушений, пишут 27 мая "Кавказ.Реалии"*.

В определении, опубликованном на сайте суда, указано, что Найденко разместила в мессенджере Whatsapp* аудиозапись "содержание которой дискредитирует использование Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях".

Однако, как отмечается, в протоколе отсутствуют некоторые данные, например, место и время совершения административного правонарушения. В связи с этим дело было возвращено в Анапскую межрайонную прокуратуру для устранения недостатков.

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