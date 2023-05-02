02 мая 2023, 22:33

Жительница Анапы заподозрена в дискредитации армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Мария Найденко подозревается в дискредитации российских военных, в Анапский районный суд повторно направлен административный протокол по ее делу.

"Кавказский узел" писал, что административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта 2022 года. Максимальное наказание по этой статье для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, но ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование,

В Анапский районный суд Краснодарского края повторно поступил административный протокол о дискредитации российской армии в отношении Марии Найденко, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из карточки дела на сайте суда, дело поступило в суд 25 апреля, рассмотрение назначено на 4 мая. Дело против Найденко передано в суд повторно, ранее, 6 апреля Анапский районный суд вынес определение о возвращении материалов дела в полицию без рассмотрения в связи с "составлением протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами", указано в карточке дела на сайте суда.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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