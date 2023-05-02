02 мая 2023, 08:19

Пенсионерка из Краснодарского края оштрафована за порчу патриотических баннеров

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Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей пенсионерку из села Успенское в Краснодарском крае Ольгу Шкирятову, признав ее виновной в дискредитации вооруженных сил России.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 марта стало известно, что силовики задержали пенсионерку из села Успенское Ольгу Шкирятову. Суд арестовал ее на 15 суток по статье о неповиновении полиции.

Успенский районный суд Краснодарского края оштрафовал Ольгу Шкирятову на 30 тысяч рублей. Суд признал ее виновной в дискредитации армии, передал 1 мая Telegram-канал "Протокол. Краснодар".

В карточке на сайте Успенского районного суда уточняется, что Шкирятова оштрафована по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России".

Комментариев от Ольги Шкирятовой или представителей не поступало.

Напомним, по версии следствия, Шкирятова закрасила букву Z на плакате. Также ей вменили неповиновение сотрудникам полиции.

"Кавказский узел" также писал, что административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, после этого жители России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Кубань оказалась в десятке регионов, где заведено больше всего таких дел.

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внесено в реестр иностранных агентов.

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Примечание:

"Кубанский подросток арестован по делу об экстремизме", "Житель Армавира осужден за нацистскую символику и дискредитацию российской армии", "Активист заявил о преследовании после пацифистской акции в Краснодаре".

Автор: Кавказский узел

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

02 мая 2023, 07:22

02 мая 2023, 06:24

02 мая 2023, 05:26

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02 мая 2023, 03:28

  • Сочинец отстаивает право на квартиру в доме для ветеранов

    Власти Сочи отказываются передавать пенсионеру Николаю Бескровному в собственность жилье, которое было выделено его отцу, ветерану Великой Отечественной войны. Он обратился в прокуратуру с просьбой помочь ему в оформлении собственности на квартиру. По словам Бескровного, отказывая ему в праве на жилье, местные чиновники при этом распределяют такие квартиры между собой. 

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