Пенсионерка из Краснодарского края арестована за неповиновение полиции

24 марта 2023, 19:43

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Силовики задержали пенсионерку из села Успенское Ольгу Шкирятову по подозрению в том, что она закрасила букву Z на плакате. Сегодня суд арестовал ее на 15 суток по статье о неповиновении полиции, сообщила ее дочь.

Пенсионерка Ольга Шкирятова была задержана 23 марта в селе Успенское. Силовики посчитали, что женщина закрасила букву на плакате Z и написала что-то поверх. Ей вменили неповиновение сотрудникам полиции и оставили на ночь в отделении. Сегодня суд арестовал пенсионерка на 15 суток за неповиновение полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП), сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на дочь задержанной.

Как следует из карточки дела на сайте суда, дело Шкирятовой поступило в суд сегодня в 10.17 мск. Информация о решении суда в карточке дела не указана.

"Кавказский узел" писал, что в декабре 2022 года стало известно, что суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жительницу Краснодара Наталью Снисарь за одобрительный комментарий под публикацией о поджоге баннера с буквой Z в Telegram.

4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). В десятке регионов, где заведено больше всего таких дел, оказался Краснодарский край.

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