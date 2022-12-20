Жительница Краснодара оштрафована за комментарий в Telegram

20 декабря 2022, 05:42

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На 30 тысяч рублей оштрафовал суд жительницу Краснодара Наталью Снисарь за одобрительный комментарий под публикацией о поджоге баннеры с буквой Z в Telegram.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). В десятке регионов, где заведено больше всего таких дел, оказался Краснодарский край.

Жительница Краснодара Наталья Снисарь оштрафована на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Такое решение принял Прикубанский районный суд Краснодара, пишут 19 декабря "Кавказ.Реалии".

Поводом для составления административного протокола стали комментарии Снисарь в Telegram. В частности, в пафицистском канале она опубликовала одобрительный комментарий под публикацией о поджоге баннера с буквой Z. В суде Снисарь вину признала.

Напомним, что административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта. По словам адвокатов, статья о дискредитации вооруженных сил России предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Статья опасна тем, что ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.